Es ging um Putin: 67-Jähriger nach blutigem Streit vor Gericht

Sie waren über viele Jahre hinweg Freunde und Gartennachbarn, trafen sich ab und an auf ein, zwei Gläschen Rum. Bis einer von ihnen zum Küchenmesser griff.

Von Michael müller

erschienen am 08.12.2016



Zum zweiten Mal in dieser Woche beschäftigt ein wegen versuchten Totschlags Angeklagter das Chemnitzer Landgericht. Ein heute 67 Jahre alter Mann soll im Frühsommer eines Abends in einer Wohnung im Lutherviertel mehrfach auf einen zwei Jahre älteren Freund und Nachbarn eingestochen haben. Im Streit, unter Alkohol, nach einer eskalierten Diskussion über Politik.

Zunächst, so hieß es gestern vor Gericht, habe man nach mehreren Gläsern Rum über Stalin gesprochen, dann sei die Rede auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin gekommen. "Ich habe gesagt, dass das für mich ein großer Staatsmann ist", schilderte der Angeklagte, ein aus Russland stammender Deutscher, gestern zum Prozessauftakt. Sein Gegenüber, ein heute 69-Jähriger, sah das offenbar anders. Putin sei "auch nur ein kleiner Leutnant des KGB" gewesen, habe dieser ihm entgegnet, und geschrien: "Raus hier, mach dich zu deinem Putin nach Russland!" Daraufhin, so der 67-Jährige, habe er den Freund mit der Faust geschlagen. An den ihm vorgeworfenen Angriff mit einem scharfen Küchenmesser habe er keine Erinnerungen; er sei damals wohl "vollständig weggetreten". Gleichwohl gehe er davon aus, dass er und niemand anderes den Mann so schwer verletzt habe. "Wer sonst soll es denn gewesen sein?"

Stark blutende Wunden - ein Schnitt am Hals, ein Schnitt am Gesicht, ein Stich in den Unterbauch: Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft hätten die Verletzungen ohne weiteres tödlich sein können. Die Rede ist von "potenzieller Lebensgefahr". Der 69-Jährige sei umgehend ins Krankenhaus gebracht und notoperiert worden.

Die Schwere der Verletzungen ist für die Richter nicht unerheblich, wenn es darum geht, wie der Angeklagte im Falle eines Schuldspruchs zu bestrafen sein wird. Ob sich diese Frage klären lässt, scheint jedoch höchst ungewiss. Denn das Opfer des Angriffs will die Mediziner, die ihn versorgt und behandelt haben, nicht von ihrer ärztlichen Schweigepflicht entbinden. Dies aber wäre Voraussetzung, um sie vor Gericht zu vernehmen. Das ganze Verfahren rege ihn viel zu sehr auf, begründete der Mann gestern seine Haltung. Er erinnere sich ohnehin nur vage an das Geschehene und versuche, den Vorfall zu verdrängen. Seinen Narben an Kopf und Bauch messe er keine allzu große Bedeutung bei. Er sei schon immer hart im Nehmen gewesen, sagte er. Alkohol habe er seit jenem Tag keinen mehr angerührt.

Für den Prozess sind noch drei weitere Verhandlungstage anberaumt; ein Urteil soll Anfang Januar gefällt werden. Wird der Angeklagte wegen versuchten Totschlags verurteilt, drohen ihm viele Jahre Haft. Ob es bei diesem Vorwurf bleibt oder es am Ende "nur" noch um gefährliche Körperverletzung geht, ist offen. Der Verteidiger des 67-Jährigen machte gestern deutlich, dass sein Mandant während des Streits ohne Weiteres hätte noch weiter auf das Opfer einstechen können, hätte er ihm tatsächlich das Leben nehmen wollen. Genau das aber sei nicht der Fall gewesen, beteuerte der Angeklagte. "Wir waren doch Freunde."