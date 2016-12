Evangelisches Schulzentrum: Mehr Platz für mehr Schüler

Weil die Einrichtung eine von Jahr zu Jahr steigende Anzahl von Anmeldungen verzeichnet, soll jetzt ein Erweiterungsbau errichtet werden. Der Zeitplan ist anspruchsvoll.

Von Michael Müller

13.12.2016



Hilbersdorf. Als das Evangelische Schulzentrum Anfang der 1990er-Jahre als eine der ersten freien Schulen der Stadt an den Start ging, zählte es im ersten Jahr ganze 38 Schüler. Mittlerweile werden in der von einem Verein betriebenen Einrichtung in Grund- und Oberschule sowie einem gymnasialen Zweig mehr als 600 Kinder und Jugendliche aus Chemnitz und Umgebung unterrichtet, Tendenz steigend.

Die Folge: Im erst vor einigen Jahren sanierten Schulhaus an der Ludwig-Richter-Straße geht es schon wieder ziemlich eng zu. Dort werden die mittleren und oberen Klassen unterrichtet, die Schüler der unteren Klassenstufen an einem zweiten Standort an der Tschaikowskistraße im Stadtteil Sonnenberg. "Jährlich müssen Absagen an Schüler erteilt werden", heißt es. Bereits zu Beginn des nächsten Schuljahres werde man nicht mehr ohne Klassenraum-Container auskommen.

Dauerhafte Abhilfe soll nun ein Erweiterungsbau samt Turnhalle und Aula schaffen, den der Verein auf eigene Kosten errichten will. Sechs Millionen Euro sollen in den kommenden beiden Jahren investiert werden, kündigt Geschäftsführer Stefan Meyer an. "Die Baugenehmigung ist beantragt. Wir gehen davon aus, dass zeitnah darüber entschieden wird."

Eine erste Hürde hat das Vorhaben bereits genommen. Der Stadtrat stimmte in der vergangenen Woche dem Abschluss eines Erbbaurechtsvertrags zu. Er soll es der Schule ermöglichen, den Erweiterungsbau auf einem gegenüberliegenden Grundstück zu errichten. Dabei handelt es sich um eine bislang als Sportplatz dienende Fläche, die auch von Schülern der kommunalen Ludwig-Richter-Grundschule genutzt wird. Künftig wird dafür eine deutliche kleinere Restfläche zur Verfügung stehen.

Ziel des Trägervereins ist es, den Erweiterungsbau bereits mit Beginn des Schuljahres 2018/19 in Betrieb zu nehmen. Mit den Arbeiten müsste demnach möglichst recht bald im kommenden Jahr begonnen werden, rechnet Meyer vor. Vorgesehen sei, den Altbau an der Ludwig-Richter-Straße und den dreigeschossig geplanten Erweiterungsbau über eine Art Brücke über die Helmholtzstraße miteinander zu verbinden.