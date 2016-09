Firmenlauf in Chemnitz: Rekordjagd in ausgefallenen KostÃ¼men

Firmenlauf in Chemnitz: Rekordjagd in ausgefallenen Kostümen

Mehr als 7000 Sportler sind gestern Abend auf die Strecke gegangen - eine neue Bestmarke. Es soll noch weiter nach oben gehen.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 08.09.2016



Sorgen, dass sie sich in der Abendsonne einen Sonnenbrand holen, mussten sich Christian Kovacs und seine drei Mitstreiter gestern Abend jedenfalls nicht machen. Die vier Mitarbeiter einer Autorecycling-Firma hatten jeden Quadratzentimeter ihrer Haut mit blauen, engen Ganzkörperanzügen bedeckt. Dazu trugen sie orange-farbene Perücken. In dieser Montur fanden sie sich auf dem Hartmannplatz ein, um beim Chemnitzer Firmenlauf zu starten. Kommt man da nicht gewaltig ins Schwitzen? "Es geht. Wir haben ja nichts drunter", verriet Kovacs.

Deutlich weniger Kleidung am Leib, dafür mehr zu schleppen hatten Manfred Wüpper und seine Leute vom Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb (ASR). Sie zogen auf der fast fünf Kilometer langen Strecke durch die Innenstadt mehrere Mülltonnen hinter sich her - zum Glück ohne Inhalt. "Das Gewicht ist nicht das Problem. Sie sind nur etwas unhandlich", so Wüpper.

Mit dem Kampf um den begehrten Pokal für das Teilnehmer-stärkste Team hatten beide Firmen beim elften Firmenlauf erwartungsgemäß nichts zu tun. Den sicherte sich wie im Vorjahr die Mannschaft des Klinikums Chemnitz, die rund 450 Läufer antreten ließ. Unter ihnen war auch der Neurochirurg Victor Bügel. Dabei hat er derzeit eigentlich Urlaub. "Das ist eine schöne Veranstaltung, über die man vorher und hinterher mit den Kollegen spricht", sagte Bügel.

Mit 143 Frauen und Männern auf der Strecke musste sich der langjährige Sieger der Teamwertung, die TU Chemnitz, erneut geschlagen geben - trotz Mobilmachung über alle Kanäle von E-Mails bis Facebook. "Für uns liegt der Lauf zeitlich ungünstig, weil viele Studenten und Mitarbeiter wegen der vorlesungsfreien Zeit im Urlaub sind", erklärte Organisatorin Julita Schmidt und kündigte an: "Aber wir geben nicht auf."

Indes mussten sich die Sportler beim Start gedulden: Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis alle Läufer auf der Strecke waren. Mehr als 7400 waren es den Veranstaltern zufolge - noch einmal 1400 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2015. Zum Vergleich: Beim ersten Lauf vor zehn Jahren wollten gerade einmal 243 Frauen und Männer mitmachen. Noch nie seit der Wende wurden bei einer Laufveranstaltung in Chemnitz mehr Teilnehmer gezählt als gestern Abend. Wohin soll das noch führen? Eine Obergrenze sehe er jedenfalls im Moment nicht, sagt Organisator Konrad Kebelmann. "Wir wachsen ja mit der steigenden Teilnehmerzahl." So sei man wegen der großen Nachfrage an den Hartmannplatz gezogen, weil der eine große Fläche biete, und habe die Route geändert. "Wir fragen uns nur, was in Chemnitz noch geht", so Kebelmann. Was möglich sei, zeige Leipzig, wo er und seine Mitstreiter ebenfalls einen Firmenlauf auf die Beine gestellt haben. "Dort hatten wir dieses Jahr 14.000 Teilnehmer."