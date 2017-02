Freude in Erfenschlag: Bürgerverein darf Freibad kaufen

Die Stadtverwaltung hatte bereits das endgültige Aus der beliebten Freizeiteinrichtung verkündet. Jetzt hat der Stadtrat das Gegenteil beschlossen.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 10.02.2017



Erfenschlag. Bis Mitte dieses Jahres soll das Freibad Erfenschlag an den Bürgerverein des Stadtteils verkauft werden. Das hat der Stadtrat zum Abschluss seiner mehr als achtstündigen Mammutsitzung am Mittwoch nach 23 Uhr mit breiter Mehrheit beschlossen.

Auf die Tagesordnung gerückt war das Thema auf Antrag der Fraktionsgemeinschaft Vosi/Piraten. Sie forderte, dass die Stadtverwaltung die Anlagen des seit 2014 geschlossenen Freibades sichert, die abgebrochenen Verkaufsverhandlungen mit dem Bürgerverein zu Ende führt und die neuen Betreiber mit bis zu 300.000 Euro Zuschuss unterstützt. Vosi-Stadtrat Lars Fassmann sprach von einer "großen Diskrepanz zwischen Willen der Bürger und Vorstellungen der Stadtverwaltung" und forderte mehr unparteiische Unterstützung der Experten im Rathaus für die engagierten Einwohner.

Auch Bernhard Herrmann (Bündnis 90/Die Grünen) warf den Verantwortlichen vor, "Bürger, die sich an uns gewandt haben, nicht ernst genommen" zu haben. Damit bezogen sich beide unter anderem auf die Antwort von Bürgermeister Philipp Rochold auf eine Ratsanfrage, die Stadträte hätten mit dem neuen Sportentwicklungsplan im Dezember 2016 zugleich die endgültige Schließung des Erfenschlager Freibades beschlossen.

Dem widersprach auch Dietmar Berger für die Linken, verlangte stattdessen "endlich eine endgültige Entscheidung" und warb dafür um Zustimmung für einen ganz neuen Beschlussantrag. Noch konkreter als Vosi/Piraten fordern die Linken die Schließung des kommunalen Freibades und seinen Verkauf bis 30. Juni an den Bürgerverein beziehungsweise eine von diesem gegründete Betreibergesellschaft oder Genossenschaft - "inklusive aller Gebäude und der wasserrechtlichen Genehmigung". Die Stadt soll die Wiederinbetriebnahme des Freibades mit maximal 300.000 Euro und seine Betreiber bei der Genehmigung des Badbetriebes unterstützen. Der Verein müsse im Gegenzug bis Ende April ein "schlüssiges Konzept" für den Badbetrieb und die notwendigen Investitionen vorlegen.

Diesem Antrag stimmten 29 der 50 anwesenden Stadträte zu, elf stimmten dagegen, zehn enthielten sich. Vergeblich hatte Detlef Müller (SPD) die Absicht vorher als "reine Augenwischerei" bezeichnet. Laut Bürgermeister Rochold sind die bereitstehenden 300.000 Euro Fördergeld für die Beseitigung von Hochwasserschäden und dürfen gar nicht für andere Zwecke verwendet werden. Und Bürgermeister Miko Runkel warnte, der Verein kaufe eine "Ruine", für die das Umweltamt nie wieder eine wasserrechtliche Genehmigung erteilen werde.

Doch davor ist dem Bürgerverein offenbar nicht bange, dessen Mitglieder sich gestern über den Stadtratsbeschluss freuten. "Wegen der neuen Abwasserleitung, die wir selbst bauen werden, stehen wir bereits in Kontakt mit den betroffenen Grundstückseigentümern und dem städtischen Entsorgungsbetrieb. Beim Graben eines neuen Brunnens für die Frischwasserzufuhr will uns eine regionale Baufirma helfen", sagt Vereinsmitglied Felix Kreißel. Die Stadtverwaltung unterschätze offenbar die Kompetenzen der Erfenschlager, vermutet er.

Bürgervereinsvorsitzender Wolfgang Köhler hofft, dass die Stadt dem Verein das Freibad für einen symbolischen Euro überlässt. "Die große Zustimmung der Stadträte hat uns überrascht", sagt er. Ziel des Vereins bleibe ein öffentliches Freibad. "Wir werden uns jetzt zusammensetzen, um die nächsten Schritte dafür festzulegen", so Köhler.