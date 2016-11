Fünf Unfälle mit Straßenbahnen binnen zwei Wochen - alles Zufall?

Seit Ende Oktober wurden bei Vorfällen im Netz der CVAG mehrere Personen schwer verletzt. Auch der Verkehrsbetrieb spricht von einer Häufung. Über die Ursachen aber herrscht Rätselraten.

Von Michael Müller

erschienen am 15.11.2016



Der November dieses Jahres ist gerade zehn Tage alt, da ereignet sich im Stadtgebiet bereits der vierte schwerere Unfall mit einer Straßenbahn. An der Augustusburger Straße wurde Ende vergangener Woche ein 15-Jähriger beim Überqueren der Gleise von einer herannahenden Bahn erfasst und schwer verletzt. Erst zwei Tage zuvor kollidierte in Bernsdorf eine Bahn mit einem Radfahrer (37), der in den Gleisbereich geraten und gestürzt war. Eine Woche zuvor waren in Altchemnitz eine Bahn und ein Pkw zusammengestoßen; an der Ernst-Wabra-Straße in Hutholz wurde ein neunjähriger Junge schwer verletzt, als er hinter einer Bahn die Gleise überqueren wollte und von einer entgegenkommenden Bahn erfasst wurde. "Was ist da los?", fragen sich immer mehr Fahrgäste. Spielt vielleicht die dunkle Jahreszeit eine Rolle?

Der Verkehrsbetrieb CVAG gibt sich zurückhaltend. "Aus unserer Sicht ist nicht zu erkennen, dass sich Bedingungen geändert hätten, die für eine Häufung des Unfallgeschehens verantwortlich sein könnten", sagt Unternehmenssprecher Stefan Tschök. Weder habe es in jüngerer Zeit Veränderungen bei den Bahnen gegeben noch bei der technischen Infrastruktur, den Fahrzeiten und -geschwindigkeiten.

Auch im Internet wird das Thema heftig diskutiert. Dort glaubt man, mit Smartphones und Kopfhörern, die die Aufmerksamkeit insbesondere von Fußgängern in Anspruch nehmen, wichtige Ursachen für immer neue heikle Situationen zu kennen. "Mal die Augen vom Handy wegnehmen und in die reale Welt schauen hilft vielleicht, die Gesundheit zu erhalten", lautet beispielsweise einer der Kommentare auf der Facebook-Seite der "Freien Presse".

"Abgelenkte Passanten durch Kopfhörer, Handys und so weiter spielen aus unserer Sicht augenscheinlich eine zunehmende Rolle", bestätigt Tschök. Allerdings gebe es dazu keine belastbaren Erkenntnisse. Die Polizei wiederum verweist auf Anfrage darauf, dass es nur in einem der jüngsten Fälle überhaupt in Betracht kommt, dass derlei Ablenkung eine Rolle gespielt haben könnte. "Die Abläufe bei den Unfällen waren sehr verschieden", so ein Sprecher.

Was auffällt: Die meisten schweren Vorkommnisse ereignen sich bei Dunkelheit, aber keineswegs vor allem an neuralgischen Punkten, wie etwa an der Zentralhaltestelle. Oft geschehen Unfälle im Bereich von Haltestellen, aber eben auch auf freier Strecke.

Eine Untersuchung der Unfallforschung der Deutschen Versicherer zu Straßenbahnunfällen ergab kürzlich, das Chemnitz gemessen an den Zahlen aus dem Jahr 2009 bis 2011 unter den "gefährlichsten" Städten Deutschlands Rang 4 belegt. Ein Ergebnis der Studie: Nur in etwa jedem sechsten Fall ist die Tram Hauptverursacher gewesen, die meisten Unfälle (45 Prozent) werden von Pkw verursacht.

"Wären unsere Fahrer und Fahrerinnen nicht so aufmerksam, gäbe es mit Sicherheit noch deutlich mehr bedauerliche Unfälle", sagt CVAG-Sprecher Tschök. Das Personal werde regelmäßig geschult, auch in Bezug auf Sensibilität und hohe Aufmerksamkeit.