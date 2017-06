Genossenschaft legt Grundstein für Millionen-Projekt

Zwei neue Fünfgeschosser entstehen bis Ende 2018 im Comeniusviertel. Doch die Maßnahme ist nicht unumstritten.

Von Jürgen Werner

erschienen am 16.06.2017



Altchemnitz. Zurück in die Zukunft: Ist die Wohnungsgenossenschaft Einheit heute vor allem im Heckertgebiet präsent, so liegen ihre Wurzeln im Comeniusviertel. Dort, wo die ältesten Bestände des Unternehmens zu finden sind, wird ab sofort neu gebaut. Gestern wurde der Grundstein dafür gelegt.

Es sind zwei fünfgeschossige Mehrfamilienhäuser, die an der Scharfensteiner Straße in den nächsten Monaten entstehen sollen. Die beiden baugleichen Gebäude sollen sich harmonisch in die Umgebung einfügen, weshalb sie wie die Nachbarhäuser einen weißen beziehungsweise hellgrauen Anstrich erhalten. Im ursprünglichen Konzept waren ein roter sowie ein hellgelber Farbton vorgesehen. Insgesamt plant die WG Einheit den Bau von 40 Eigentumswohnungen - alle mit einer Größe zwischen 108 und 123Quadratmetern, die sich in erster Linie an Familien richten sollen, wie Michael Schiffner, Technischer Vorstand des Unternehmens, betonte. Der Kaufpreis beginne bei 260.000 Euro. Allerdings sei auch die Vereinbarung eines sogenannten Dauerwohnrechts möglich, bei dem die Bewohner neben einem einmaligen Entgelt ein monatliches Nutzungsentgelt, ähnlich der Miete zahlen. Für die beiden Modelle gebe es bislang zwei feste Reservierungen und acht Anfragen. Bis Herbst dieses Jahres soll der Rohbau des ersten Gebäudes stehen, bis zum Frühjahr 2018 jener des zweiten. Bezugsfertig sollen die Häuser Ende des kommenden Jahres sein. Die WG Einheit investiert nach eigenen Angaben rund 10,5 Millionen Euro in das Projekt.

Unumstritten ist der Bau jedoch nicht. Denn zuvor befanden sich auf dem Areal zwei Viergeschosser, die die Genossenschaft freiziehen lassen und anschließend abgerissen hat. Eine Sanierung der Gebäude aus den 1960er-Jahren, wie von manchen im Umfeld gewünscht, sei nicht in Frage gekommen. "Den mangelhaften Schallschutz nachzurüsten, wäre vom Aufwand her nicht vertretbar gewesen", so Schiffner. Zudem sei nur durch einen Neubau überhaupt mehr Wohnkomfort möglich. So sollen alle Wohnungen mit Loggien beziehungsweise Terrassen ausgestattet werden, was auch den Namen des Wohnprojekts- Freiraum - erkläre, sagt Susann Euen vom Geraer Architekturbüro Euen, Wolf und Winter, von dem der Entwurf stammt.

Dass Eigentums- statt Mietwohnungen gebaut werden, begründet die WG Einheit indes mit der großen Nachfrage. Diese wachse stetig. Schiffner zufolge sind mittlerweile 400 der insgesamt 6500 Wohnungen der Genossenschaft Eigentumswohnungen, die sich in elf Anlagen befinden. Eine davon entsteht unter dem Namen Panorama 3 derzeit an der Ecke Walter-Ranft-/Max-Opitz-Straße im Hutholz. Bei den drei- bis viergeschossigen Mehrfamilienhäusern handelt es sich um den ersten Geschosswohnungsbau im Heckertgebiet seit dessen Fertigstellung noch zu DDR-Zeiten. Die drei Häuser mit insgesamt 55 Eigentumswohnungen sollen ebenfalls bis Ende kommenden Jahres fertiggestellt werden.