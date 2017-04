Geplante Videoüberwachung wird zum Zankapfel im Rathaus

Die Montage von Kameras an der Zentralhaltestelle ist beschlossene Sache. Dabei halten viele Stadträte gar nichts davon.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 07.04.2017



Weil eine Gruppe von Männern zwei 16- und 17-jährige Mädchen beleidigt und unsittlich berührt haben soll, kam es am vergangenen Samstagabend auf der Schloßteichinsel zu einer Auseinandersetzung mit etwa 20 Beteiligten. Zu diesem und drei weiteren Vorfällen, die sich alle in den vergangenen Tagen in der Innenstadt ereigneten, sucht die Polizei für ihre Ermittlungen seit gestern über die Medien nach privaten Fotos und Videoaufnahmen.

Um die Beschleunigung der Aufklärung von Straftaten und das Abschrecken potenzieller Krimineller geht es auch bei dem Vorhaben, an der Zentralhaltestelle Videokameras zu installieren. Darauf hatten sich die Stadtverwaltung, die Polizei und der Verkehrsbetrieb CVAG kürzlich geeinigt, nachdem die Bundesregierung - als Reaktion auf die jüngsten Terroranschläge und Amokläufe - die Videoüberwachung öffentlicher Bereiche erleichtert hatte.

Noch offen ist allerdings, wann die Kameras an der Zentralhaltestelle montiert werden sollen, die zwar zurzeit umgebaut wird, aber trotzdem für Fußgänger zugänglich ist. Ordnungsbürgermeister Miko Runkel hatte vor zwei Wochen angekündigt, die Videoüberwachung werde nicht vor Jahresende aufgebaut. Denn so lange dauere es, bis die Standorte festgelegt sind und die Technik ausgewählt ist.

Stadträte der Fraktionsgemeinschaft CDU/FDP wollen die Einführung beschleunigen und fordern den schnellen Beginn einer vorgezogenen, einjährigen Testphase. Damit sollen andere geplante Maßnahmen, wie verstärkte Ordnungsdienst- und Polizeikontrollen sowie der Einsatz von Straßensozialarbeitern, ergänzt werden, begründete Alexander Dierks (CDU).

Mit ihrem Vorstoß lösten Christdemokraten und Liberale in der Ratssitzung am Mittwochabend eine unerwartet heftige, kontroverse Diskussion zu dem Thema aus. Entschiedener Widerstand kam von Seiten der Grünen. "Kameras verbessern die Sicherheit nur scheinbar", sagte Fraktionsvorsitzender Thomas Lehmann und forderte mehr Personal bei der Polizei, anstatt den ganzen Tag lang die Privatsphäre unbescholtener Bürger zu verletzen.

Aus den Reihen der Linken meldete sich nur Jörg Hopperdietzel zu Wort, der selbst Polizeibeamter ist. Er argumentierte, Kameras würden Kriminalität lediglich an andere Orte verdrängen. Konflikte ließen sich nur in Gesprächen, am besten durch Streetworker, lösen, sagte er.

Toni Rotter (Vosi/Piraten) erklärte, an der Zenti gebe es auch Prügeleien, wenn Ordnungskräfte daneben stehen. Mehr Videoüberwachung sei "eine Katastrophe", sagte er und kritisierte, dass der Stadtrat nicht in die Entscheidung zur Zentralhaltestelle einbezogen wurde.

Detlef Müller (SPD) nannte den CDU/FDP-Vorstoß unnötig, weil die Videoüberwachung ohnehin komme. Mit ihrer Hilfe seien schon viele schwere Straftaten aufgeklärt worden, so zuletzt in Berlin der Mord an dem kleinen Elias und der Fall des U-Bahn-Schubsers.

Auch Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig verteidigte die geplante Videoüberwachung. Denn das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung habe sich verschlechtert, begründete sie. Vor allem junge Frauen könnten nicht mehr arglos durch die Innenstadt gehen, wisse sie auch aus vielen Gesprächen und Briefen.

Fotos und Videos von den Auseinandersetzungen am 29. März, 1. und 2. April in der Innenstadt und am Schloßteich erbittet das Polizeirevier Nordost an der Hartmannstraße, Telefon 0371 387102.