Gewaltverbrechen in Ebersdorf: Staatsanwaltschaft Chemnitz schweigt

erschienen am 15.09.2016



Chemnitz. Die Chemnitzer Staatsanwaltschaft hüllt sich nach dem tödlichen Gewaltverbrechen im Stadtteil Ebersdorf in Schweigen. Dabei war am Dienstagabend ein 56 Jahre alter Mann ums Leben gekommen, eine 32-jährige Frau wurde schwer verletzt.

Staatsanwältin Ingrid Burghart bestätigte am Donnerstag lediglich noch einmal, dass es sich um ein Ehepaar handelt. Die Familie soll zwei kleine Kinder haben. Spekulationen über eine Familientragödie kommentierte Burghart nicht. Die 32-jährige Frau befindet sich im Krankenhaus. (dpa/fp)