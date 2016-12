Gibt es eine Chance für das "Blaue Wunder" von Chemnitz?

Das über 100 Jahre alte Viadukt ist ein Stück Eisenbahngeschichte, aber sanierungsbedürftig. Die Bahn favorisiert einen Neubau. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.

Von Jan-Dirk Franke

erschienen am 13.12.2016



Chemnitz. Jahrelang wurde gestritten, am Mittwoch findet die öffentliche Debatte um eine der bedeutendsten Eisenfachwerkbrücken im Freistaat ihr vorläufiges Ende. In einem ehemaligen Kino in Chemnitz können die Bürger noch einmal ihre Einwände gegen den Abriss des denkmalgeschützten Viadukts über die Annaberger Straße vorbringen. Die Anhörung ist Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, in dem die Behörden das Bauvorhaben prüfen. Dabei haben Kommune, Verbände und Bürger die Möglichkeit, zu widersprechen. Danach muss die Landesdirektion die Argumente abwägen und dem Eisenbahnbundesamt (EBA) übermitteln. Das Amt entscheidet dann, was gemacht wird.

Geht es nach den Wünschen der Deutschen Bahn, so soll die im Jahr 1909 fertiggestellte Stahlfachwerkkonstruktion à la "Blaues Wunder" durch einen Neubau ersetzt werden. Das Viadukt ist Teil des 2,8 Kilometer langen Chemnitzer Bahnbogens, zu dem mehrere Überführungen und Haltepunkte gehören. Für die Bahn ist der sanierungsbedürftige Abschnitt eines der letzten Nadelöhre zwischen Dresden und Hof. "Wir müssen die Lücke schließen, Mobilität ist nur mit moderner Infrastruktur leistbar", sagt DB-Manager Eckart Fricke. Künftig sollen Züge das Viadukt mit bis zu 90 statt 60 km/h befahren können.

95 Millionen Euro hatte die Bahn ursprünglich eingeplant für das gesamte Vorhaben, das bis Ende 2020 hätte realisiert werden sollen. Von dem Zeitplan hat sich die Bahn längst verabschiedet, eine Investitionssumme will Fricke nun auch nicht mehr nennen. Das dürfte an dem Viadukt liegen. Denn die Bahn stieß auf massiven Widerstand der Bürger. Anfangs konnte man noch auf Unterstützung der Stadt setzen; einen Architekturwettbewerb zum Neubau lobten Bahn und Stadt vor 13 Jahren noch gemeinsam aus.

Doch am Engagement der Bürger kam auch die Stadtspitze irgendwann nicht mehr vorbei. In dem Sog hatte sich bereits eine große Mehrheit des Stadtrats gegen den Abriss ausgesprochen. 7000 Bürger forderten in einer Petition den Erhalt des Chemnitztal-Viadukts. Mehr als 3000 Leute schickten Postkarten an den Ministerpräsidenten. Land- und Bundestagsabgeordnete forderten in Briefen DB-Chef Rüdiger Grube zum Einlenken auf. Der Staatskonzern ließ sich davon nicht beeindrucken: Anfang 2016 beantragte er den Abriss und Neubau der Überführungen entlang des Bahnbogens zwischen Hauptbahnhof und Bahnhof Mitte. Seitdem sind 605 Einsprüche gegen das Projekt eingegangen, gut 540 davon befassen sich mit dem Viadukt.

Die Bahn hatte einst argumentiert, dass es keine Alternative zum Abriss der Stahl- und dem Neubau einer Betonbrücke gebe. Auch würden geringere Kosten und eine längere Nutzungsdauer dafür sprechen. Von der Gegenseite wurde das stets angezweifelt: Die Bahn habe etwa die Kosten für einen Neubau viel zu niedrig angesetzt. Gutachter der Stadt kamen zu dem Ergebnis, dass eine Sanierung billiger wäre.

Doch nun hat die Bahn wohl ein Einlenken in Aussicht gestellt. Vor der Anhörung waren versöhnliche Worte Frickes zu hören: "Wir haben verstanden, dass das ingenieurtechnisch beeindruckende Viadukt ein besonders sensibler Aspekt des Bauvorhabens ist und die Chemnitzer Bevölkerung eine sehr starke Bindung an das Brückenbauwerk hat."

Wie es weitergeht, ist offen. Auch der Zeitplan ist unklar: Während man beim EBA keine Prognose wagt, geht Fricke davon aus, dass die Landesdirektion ihren Bericht bis Februar vorlegt. Bis das EBA entschieden hat, dürften aber noch Monate vergehen. Fricke: "Wir würden uns wünschen, wenn bis Sommer ein Ergebnis vorliegen könnte." Man plane, 2019 mit dem Bau am Bahnbogen zu beginnen. Bis Mitte 2023 wolle man fertig sein. "Wenn es aber länger dauert, dauert es eben länger."