Grüne Lunge in Altendorf verschwindet

Am Weg zum Friedhof werden zahlreiche Nadelbäume gefällt. Ein Gartenbauunternehmer hat die Fläche an eine Wohnungsgenossenschaft verkauft. Sie braucht das Grundstück für andere Zwecke.

Von Sandra Häfner

erschienen am 23.11.2016



Altendorf. Andrea Neuber ist verärgert. In ihrer Nachbarschaft an der Zinzendorfer Straße sind in den vergangenen Tagen mehrere Dutzend Bäume gefällt worden. "Eine weitere grüne Lunge wird in unserer Stadt ein Opfer der Menschen, obwohl sie für uns Menschen lebensnotwendig ist", sagt die Altendorferin.

Betroffen ist ein Gebiet entlang des Weges zum Friedhof der St. Matthäus-Kirchgemeinde. Das Grundstück gehörte bis vor kurzem dem Gartenfachmarkt Richter, der die Fläche bewirtschaftete. Dort stehen nach Auskunft von Inhaber Andreas Richter 400, sechs bis acht Meter hohe Blaufichten. "Diese Bäume sind ein Kleinod für zahlreiche Vögel, unter anderem Eichelhäher, Rotkehlchen und Amseln", sagt Neuber. Sie geht gern dort spazieren und möchte wissen, was mit dem Grundstück passieren soll. Eine Information der Anwohner habe es nicht gegeben. "Stattdessen gibt es viele Gerüchte", so Neuber.

Die Stadtverwaltung will sich zu den Baumfällungen nicht äußern und verweist auf den Eigentümer. Da sich die Nadelbäume offensichtlich auf einem bebauten Grundstück befinden, würden sie nicht der Baumschutzsatzung unterliegen, heißt es aus dem Rathaus. Andrea Neuber hat mit der Stadtverwaltung gesprochen. Ein Mitarbeiter des Grünflächenamtes sei sehr traurig darüber, dass in Chemnitz so viele Bäume gefällt würden, berichtet sie aus einem Gespräch.

Die neue Eigentümerin der Fläche ist die Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft. Dort kann man die Aufregung gar nicht verstehen. "Das sind keine Baumfällungen, das ist eine Ernte für Weihnachtsbäume. Damit ist das Thema durch", stellte Vorstand Ringo Lottig gegenüber "Freie Presse" klar. Die Siedlungsgemeinschaft habe das Grundstück erworben. Mit dem Gartenfachmarkt sei vereinbart worden, dass die Bäume noch geerntet werden dürfen, so der Vorstand. Da es eine Ernte sei, bedürfe es auch keiner Genehmigung zur Fällung, so Ringo Lottig.

Und er kündigte an, was viele Bewohner im Umfeld schon ahnten: Das Grundstück wird bebaut. Doch ob dort Mehrfamilienhäuser entstehen oder eher kleine Reihenhäuser, das sei unklar. Im nächsten Jahr werde dort noch nichts passieren. Das Unternehmen will die Pläne zur Bebauung des Areals erst noch entwickeln.

Die rund 15 Jahre alten Blaufichten werden hauptsächlich als Zweige für Adventssträuße verkauft, sagte Richter auf Nachfrage. Auch in den Vorjahren seien die Nadelbäume zu diesem Zweck immer wieder beschnitten worden. Größere Bäume seien auch an Firmenkunden verkauft worden. Das Grundstück, das 130 Jahre für den Gartenbaubetrieb genutzt wurde, zu verkaufen, sei eine Entscheidung der Familie gewesen. "Gartenbau auf dieser Größe ist mit Mindestlohn nicht mehr möglich", so Richter.

Dass die Fläche bebaut wird, störe sie nicht, sagt Andrea Neuber. Aber es empöre sie, dass einfach so Grünflächen verschwinden können. "Gibt es hier keine anderen Varianten zum Einklang zwischen Natur und dem Neubau von Wohnungen?", fragt sie. Das Rathaus, für die Entwicklung der Stadt zuständig, wollte eine entsprechende Frage der "Freien Presse" nicht beantworten.