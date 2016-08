Heim-Mitarbeiter in Sorge: Wie sicher ist die Erstaufnahme?

Angst vor Übergriffen und Krankheiten verunsichern Betreuer. Die Betreiber suchen das Gespräch. Erste Beschäftigte greifen derweil zur Selbsthilfe.

Von Michael Müller

erschienen am 30.08.2016



Nach mehreren Polizeieinsätzen in der vergangenen Woche und Beschwerden von Anliegern des Erstaufnahmeheims für Asylbewerber am Thüringer Weg in Bernsdorf gibt es nun auch Klagen von Mitarbeitern der Einrichtung. Ein Teil fühlt sich auf Arbeit offenbar nicht mehr sicher. Vor allem aus zwei Gründen: deutliche Veränderungen in der Bewohnerstruktur und einem Wechsel beim Sicherheitspersonal.

"Die Bewohner hier sind mittlerweile ganz andere, als wir noch vor Monaten hatten", heißt es. Bei vielen handele es sich offenkundig nicht um Flüchtlinge aus Kriegs- und Bürgerkriegsländern, sondern um junge Männer aus Nordafrika, vom Balkan oder aus Tschetschenien, darunter auch Straffällige. Familien hingegen würden zumeist umgehend nach Einsiedel verlegt. Das einstige Pionierlager dort gilt wegen seiner Kleinteiligkeit als geeigneter für die Unterbringung insbesondere von Frauen und Kindern.

Ein Sprecher der Landesdirektion hatte die Lage in dem zuletzt mit rund 140 Bewohnern belegten Heim am Thüringer Weg in der vergangenen Woche als "angespannt" bezeichnet. Wesentlicher Grund dafür sei, dass dort in erster Linie Asylbewerber mit geringer Bleibeperspektive untergebracht seien. Sie werden seit Jahresbeginn nicht mehr auf andere Unterkünfte im Freistaat verteilt, sondern sollen bis zur Rückreise in ihr Heimatland in der Erstaufnahme bleiben. "Die Ballung von Asylbewerbern mit geringer Bleibeperspektive führt zu Frustration, die in Konflikten zwischen den Asylbewerbern mündet", hieß es.

Verkompliziert wird die Situation in dem Heim nach Einschätzung von Mitarbeitern durch einen Wechsel beim Sicherheitspersonal. In der Einrichtung seien neuerdings viele ältere Wachleute tätig, bestätigen Beobachter. Diese würden von einem Teil der Bewohner kaum respektiert, heißt es aus der Belegschaft. Immer wieder gelangten trotz Zugangskontrollen Fremde auf das Gelände. Einige Beschäftigte erschienen nur noch bewaffnet zum Dienst. "Fast jeder hier hat sich Pfefferspray zugelegt."

Ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes, das das für bis zu 400Bewohner konzipierte Heim betreut, wollte diese Darstellung nicht bestätigen. "Der Leitung der Einrichtung ist nur eine Mitarbeiterin bekannt, die sich in den letzten Tagen nach eigener Aussage mit Pfefferspray ausgerüstet hat", sagte er. Dies aber sei laut Hausordnung verboten. Mit der Frau und allen weiteren Mitarbeitern solle noch einmal über die Situation gesprochen werden.

Die Landesdirektion, die als Träger des Heimes fungiert, bestätigte, dass der Auftrag für den Wachschutz neu vergeben worden sei, nachdem der alte abgelaufen war. Der abgeschlossene Vertrag sehe vor, dass der Wachschutz grundsätzlich eigenes Personal einsetze, das persönlich zuverlässig sowie körperlich und geistig den Anforderungen zur Erfüllung dieses Vertrages gewachsen ist. "Eine Altersbeschränkung ist hierbei nicht vorgesehen und widerspräche im Übrigen auch den gesetzlichen Bestimmungen." Die Qualifikation und Zuverlässigkeit des Personals sei durch eine Reihe von Nachweisen zu belegen.

Unterdessen sorgten Berichte über einen angeblich an offener Tuberkulose erkrankten Bewohner des Heimes in den vergangenen Tagen für zusätzliche Irritationen. Der Mann war entgegen sonstiger Gepflogenheiten nicht unter Quarantäne gestellt oder in ein Krankenhaus verlegt worden. Auch habe er keinen Mundschutz getragen, obwohl ihm dies laut Gesundheitsamt nahegelegt worden war.

Laut Amtsarzt Dr. Harald Uerlings handelt es sich bei dem Patienten bislang jedoch um einen "dezenten Befund". Derlei Personen seien nicht ansteckend und würden über weitere stationäre Diagnostik auf eine Tuberkuloseerkrankung untersucht. Daher sei der Patient vom Thüringer Weg gestern in ein Krankenhaus aufgenommen worden, wo er erforderlichenfalls nicht nur untersucht, sondern auch behandelt werde. "Bei Bekanntwerden einer ansteckenden Lungentuberkulose durch die Zusatzuntersuchungen wird die Behandlung sofort eingeleitet", betonte Uerlings. Die betreffenden Personen würden dann auch nicht länger in Gemeinschaftseinrichtungen belassen.