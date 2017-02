Herr Stadtkämmerer, wann senken Sie die Steuern?

Sven Schulze über die komfortable Finanzlage der Stadt und die Frage, warum die Bürger nicht entlastet werden

erschienen am 07.02.2017



Zurzeit hat man als Stadtkämmerer in Chemnitz einen angenehmen Job. Die Stadt hat sich ein finanzielles Polster geschaffen - rund 200 Millionen Euro liegen in der Rücklage. Da könnten die Bürger doch entlastet werden, oder? Finanzbürgermeister Sven Schulze (SPD) beantwortet diese und andere Fragen zur städtischen Finanzlage. "Freie Presse"-Redakteur Swen Uhlig sprach mit ihm.

Herr Schulze, die Stadt Chemnitz hat zum vierten Mal in Folge statt eines prognostizierten Millionenverlusts einen zweistelligen Millionengewinn ausgewiesen. Geht es der Kommune finanziell schon richtig gut oder nur besser als angenommen?

Sven Schulze: Sowohl als auch. Es steht ja fest, dass aus heutiger Sicht falsch geplant worden ist. Dadurch ist es zu diesen großen Differenzen gekommen zwischen den Prognosen und dem jetzt vorliegenden tatsächlichen Ergebnis. In den Jahren 2011 bis 2014 sind Dinge geplant worden, die man heute so nicht mehr machen würde. Auch haben sich Planungsvorschriften des Landes geändert. Wir haben daraus gelernt, und wir werden mit dem Jahresabschluss für 2015, der wahrscheinlich im nächsten Jahr vorliegen wird, nicht mehr so große Abweichungen sehen.

Also sind die Jahresabschlüsse Folge von falschen Planungen?

Nein, Chemnitz profitiert auch von seiner positiven Wirtschaftsentwicklung, aber auch von der guten Entwicklung in Deutschland insgesamt. Wir haben eine gute Basis, was die Unternehmen betrifft, die Einwohnerzahl wächst wieder, was auch mehr Zuweisungen des Freistaats zur Folge hat. Das Steueraufkommen steigt wegen der Effekte aus der Einkommenssteuer, die ja vom Bund erhoben wird, aber anteilig auch an die Kommunen verteilt wird. Und nicht zuletzt profitiert Chemnitz heute von seinem Konsolidierungsprogramm Ekko.

Mit dem Ekko wurden 2011 und 2012 viele städtische Ausgaben und Leistungen reduziert, zugleich Einnahmen erhöht. Aus heutiger Sicht betrachtet: War dieses Kürzungsprogramm überhaupt nötig?

Nun, das Ekko war ja keine Erfindung der Chemnitzer Stadtverwaltung oder des Stadtrats, sondern eine Auflage des Landes. Ohne das Ekko hatte die Landesdirektion die kommunalen Haushalte nicht genehmigt. Und dennoch war es damals richtig, nach der Finanzkrise, über Ausgabenkürzungen und Mehreinnahmen nachzudenken. Rückblickend betrachtet muss man sicher sagen, dass nicht alle Maßnahmen funktioniert haben, da haben wir dann gegengesteuert.

Zum Beispiel?

Mit dem Ekko wollten wir zum Beispiel 44 Stellen in der Stadtverwaltung abbauen, was wir letztlich nicht getan haben. Die Entwicklung der Jahre nach 2011 hat gezeigt, dass wir die Mitarbeiter dort brauchen, um unsere Aufgaben zu erfüllen. Wir haben auch die Ausgliederung der Hausmeisterstellen in den kommunalen Kitas rückgängig gemacht, weil wir gemerkt haben, das funktioniert nicht, wenn ein privater Hausmeisterdienst mittags anrückt und den Rasen mähen will, wenn die Kinder schlafen. Es ist ja richtig, Dinge zurückzudrehen, die falsch sind. Aber es war nicht alles falsch. Mit dem Ekko behalten wir heute das Heft des Handelns in der Hand, und das in unsicheren Zeiten mit Brexit und Trump.

Welche Maßnahmen waren richtig?

Wir haben die Verwaltung optimiert, wir haben zum Beispiel aus zwei Dezernaten eins gemacht, kleine Ämter zusammengefasst. Das war sinnvoll. Es kann auch sinnvoll sein, städtische Aufgaben an Dritte zu vergeben, an anderer Stelle funktioniert das.

Wo denn zum Beispiel?

Dort, wo man keine gleichmäßig über das Jahr verteilte Aufgabe hat, sondern auf Spitzen reagieren muss. Die Pflege der öffentlichen Grünflächen zum Beispiel.

Aber mit kaum einem anderen Thema hat es 2016 so viel Ärger gegeben wie mit der Grünpflege?

Ja, das stimmt. Das lag aber daran, dass wir die Aufträge an Dienstleister vergeben haben, die nicht zuverlässig waren. Man darf eben nicht immer den Billigsten nehmen und muss eine öffentliche Ausschreibung so gestalten, dass das besser steuerbar ist.

Eine der umstrittensten Ekko-Maßnahmen war die Erhöhung der Grundsteuer. Sie sagen, der Stadt geht es finanziell gut. Wann werden die Steuern wieder gesenkt?

Da sehe ich im Moment keine Perspektive. Es ist doch wichtig, dass wir uns als Kommune die finanziellen Spielräume erhalten und sie nicht leichtfertig aus der Hand geben.

Bei anderen Ekko-Maßnahmen wie dem Rathaus-Personal haben Sie gegengesteuert, wie Sie sagen. Warum nicht bei den Steuererhöhungen?

Nach der Höhe der Steuersätze richten sich die Zuweisungen, also das Geld, was uns das Land Sachsen jedes Jahr überweist. Wir bewegen uns heute mit unseren Steuersätzen bei der Grund- und Gewerbesteuer im Durchschnitt anderer Städte in Sachsen. Dresden und Leipzig liegen sogar noch über Chemnitz. Ich kann aber die Steuersätze nicht reduzieren und Steuerdumping betreiben, weil die Stadt dann Gefahr liefe, weniger Geld vom Freistaat zu bekommen, weil das Land von uns fordert, dass wir zunächst unsere eigene Steuerkraft voll ausschöpfen.

Aber die Reduzierung der Grundsteuer wäre eine Entlastung, die alle Chemnitzer spüren würden.

Sicher, ich würde vielleicht ein paar Sympathiepunkte bekommen. Aber darum geht es doch nicht. Schließlich geben wir das Geld den Bürgern ja auch zurück, wir investieren in die städtische Infrastruktur, in diesem Jahr so viel wie lange nicht mehr: neue Oberschule, neues Schwimmbad, neue Kitas.

Und nebenbei wird noch der CFC mit einem Millionenbetrag vor der Pleite gerettet. Fürchten Sie manchmal, dass die Haushaltsdisziplin verloren geht, weil plötzlich so viel Geld da ist?

Die Gefahr besteht, aber ich setze auf die Vernunft und die Verantwortung der Stadträte. Die Möglichkeiten, die wir zurzeit haben, kann man auch ganz schnell verspielen. Ich versuche, durch Appelle dafür zu sorgen, ein gesundes Maß zu halten. Andererseits muss man auch sagen, Sparen kann kein Selbstzweck sein. In der Stadt muss man gern leben, wir brauchen daher die Projekte, die sinnvoll sind und die den Bürgern etwas nützen.

Die Bürger fordern aktuell den Neubau eines zweiten Hallenbades. Wäre das nicht auch ein sinnvolles Projekt?

Der Stadtrat hat beschlossen, in Bernsdorf eine 25-Meter-Schwimmhalle mit Familienkomponente zu bauen. Gerade diese Familienkomponente hat Chemnitz gefehlt, das wird gebraucht. Ich halte es aber für schwer vorstellbar, in der Stadt zwei neue Hallenbäder zu bauen, weil ich auch nicht sehe, dass wir im Moment zwei neue Einrichtungen dieser Art brauchen. Gerade bei dem Thema Bad rate ich zu einer vernünftigen Lösung, damit uns nicht eines Tages die Kosten für die Betreibung davonlaufen und wir womöglich wieder Bäder schließen müssen.