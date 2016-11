Hochwasserschutz-Baustelle lässt Familie um ihr Zuhause fürchten

An der Zwönitz in Einsiedel werden zurzeit Ufermauern erneuert. Davon sind auch ein Privatgrundstück und dessen Eigentümer betroffen. Ein Rechtsstreit droht.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 09.11.2016



Einsiedel. Die Fredes sind Kummer gewöhnt. Schäden in Höhe von etwa 50.000 Euro richtete allein das jüngste Hochwasser im Juni 2013 in und an ihrem Haus an der Einsiedler Hauptstraße an - zum zweiten Mal nach 2002. Doch was derzeit auf ihrem direkt an der Zwönitz gelegenen Grundstück vor sich geht, kostet die Familie wohl noch mehr Kraft und Nerven.

Seit November vergangenen Jahres lässt die Stadt Chemnitz die Uferbefestigung in dem Bereich umbauen. Dabei wird die Ufermauer in Höhe des Wohnhauses von Bozena, Matthias und Maik Frede erneuert, entlang ihres Hofes und Gartens weggerissen und durch eine Böschung ersetzt. Die Grundstückseigentümer waren von vornherein skeptisch gewesen, ob sie die neue Mauer, die nicht höher und sogar kürzer wird als die bisherige, tatsächlich besser vor einer erneuten Flut schützt. Erst, nachdem ihnen das Tiefbauamt und der Bauüberwacher des Planungsbüros größtmögliche Rücksicht und einen Abschluss der Arbeiten bis August 2016 zugesichert hätten, erlaubten die Fredes die Zufahrt über ihr Grundstück.

Doch nichts davon wurde eingehalten, berichtet Sohn Maik Frede. Schon davon, dass die Baustelle nicht wie abgesprochen am anderen Ufer, sondern auf dem Hof und im Garten der Fredes eingerichtet wurde, seien die Hausbesitzer und ihre Mieter überrascht worden. "Die Arbeiter gehen mit unserem Grundstück um wie die Axt im Wald, sagt Maik Frede.

Obwohl die schmale städtische Straße zwischen Wohnhaus und Ufermauer und die Zufahrt über das Grundstück nur für eine Achslast von höchstens einer Tonne ausgewiesen waren, rollten, wie Fotos beweisen, deutlich schwerere Bagger und Betonmischer darüber. Inzwischen hat die Stadtverwaltung die Belastungsgrenze auf bis zu zwölf Tonnen Gesamtgewicht angehoben. Dabei verläuft unter der Straße die Haupt-Trinkwasserleitung von der Talsperre Einsiedel in die Stadt.

Als die damit beauftragte Baufirma begann, Pfähle für die neue Uferbefestigung in den Fluss-Grund zu rammen, seien nur drei Wochen lang die im Wohnhaus ankommenden Schwingungen gemessen worden. Später wurde kräftiger gerammt, gebohrt und gemeißelt, vermuten die Fredes. Im Erdgeschoss ihres Hauses haben sich seitdem unübersehbar Boden- und Wandfliesen gelöst. Dort und an den ebenfalls massiv gemauerten Schuppen und Garagen sind zudem Risse in den Wänden entstanden. Die mit diesen Folgen entstehende neue Ufermauer sei aber abschnittsweise sogar niedriger als die alte.

Die Fronten mit den Bauleuten sind inzwischen verhärtet, bedauern die Fredes. Trotz Einbeziehung von Vertretern des Tiefbauamtes und des Bauüberwachers der Planungsfirma sei die Firma nicht zum Einlenken zu bewegen. Mitarbeiter hätten sich durch Aufbrechen eines Tores unbefugt Zugang zum Grundstück verschafft und bei Trennschleifarbeiten Autos der Familie beschädigt. Die Eigentümer haben ihnen daraufhin Hausverbot erteilt und Anzeigen bei der Polizei erstattet. Außerdem hat die Familie einen Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt.

Die Stadtverwaltung bestätigt auf Anfrage, dass ein Schreiben des Anwalts der Familie Frede mit Experten für Statik, Baugrund und Beweissicherung sowie der Bauleitung der ausführenden Firma erörtert und beantwortet wurde. Im Ergebnis seien den Einsiedlern weitere Gesprächstermine angeboten und schriftlich Vorschläge für Ersatzleistungen für die Beanspruchung der Flächen für die Baustelleneinrichtung unterbreitet worden. Doch alle Beratungen hätten nichts gebracht, sagt Maik Frede. "Dabei wünschen wir uns doch nur, dass vernünftig mit uns gesprochen und auch unsere Belange berücksichtigt werden."