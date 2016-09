"Ich habe den besten Job der Welt "

Felix Bender über sein 1. Sinfoniekonzert als kommissarischer Generalmusikdirektor

erschienen am 16.09.2016



Im Alter von 30 Jahren ein großes Orchester wie die Robert-Schumann-Philharmonie zu leiten, ist außergewöhnlich. Darüber, wie er sich Autorität verschafft, woran er noch arbeiten muss und warum er nicht Sänger geworden ist, sprach Jana Peters mit Felix Bender.

Freie Presse: Am Mittwoch und Donnerstag haben Sie zum ersten Mal ein Sinfoniekonzert als kommissarischer Generalmusidirektor dirigiert. Waren Sie nervös?

Felix Bender: Sobald ich auf der Bühne stehe, bin ich nicht mehr nervös. Und dann ist es auch egal, ob ich dort als Student stehe oder als Generalmusikdirektor, und egal, ob 3000 oder 200 Zuschauer hinter mir sitzen. Es geht nur darum, den Moment mit Musik zu füllen. Generell bin ich bei Opern etwas nervöser als bei Konzerten.

Warum ist das so?

Konzerte hat man sorgfältig geprobt und wenn man als Dirigent keinen totalen Aussetzer hat, dann geht das auch gut. Aber bei einer Oper kann so viel mehr passieren. Da sind die Technik, die Sänger, das Bühnenbild. Außerdem kann es sein, dass es schon ein paar Wochen her ist, dass man sie zuletzt dirigiert hat, oder dass Musiker dabei sind, die sie sehr lange nicht gespielt haben.

Sie sind gerade erst 30 Jahre alt geworden. Normalerweise erhält man den Posten des Generalmusikdirektors erst, nachdem man eine ganze Reihe von Sprossen auf der Karriereleiter erklommen hat. Wie haben Sie sich gefühlt, als das Angebot kam?

Ich war sehr geehrt. Es ist ja auch eine sehr verantwortungsvolle Position. Ich bin quasi über Nacht auf eine Ebene gelangt, bei der meine Entscheidungen das ganze Ensemble und den Spielbetrieb beeinflussen. Ich sehe das als meine große Chance. Ich hatte wirklich Glück, dass bisher alles so linear verlaufen ist. Es gibt einen großen Markt an jungen Dirigenten, die keine Stellen bekommen. Darum bin ich wirklich reich gesegnet. Ich habe den besten Job der Welt.

Das erste Sinfoniekonzert der Saison begann mit Mussorgski, Dvorák und Schostakowitsch. Warum haben Sie diese drei ausgewählt?

Es gab zuerst den Gedanken, in der Spielzeit einen Schwerpunkt auf Dvorák zu legen. Dann hatte ich die Idee, das auf den ganzen slawischen Musikraum zu erweitern. Dieses Repertoire führt zu Unrecht ein Schattendasein. Außerdem ist mir wichtig, dass sich ein roter Faden durch die zehn Sinfoniekonzerte zieht.

Beim Publikum kam das sehr gut an. Es gab viel Applaus und Bravo-Rufe.

Für ein Programm, das nicht Brahms und Beethoven ist, war es wirklich sehr gut besucht. Es freut mich, dass das Publikum hier so offen ist.

Die meisten Musiker, die vor Ihnen sitzen, sind älter als Sie. Wie verschaffen Sie sich Respekt?

Ich denke, Autorität kommt dadurch, dass ich knallhart am Stück arbeite. Es geht nicht um persönliche Ressentiments, sondern um die bestmögliche Aufführung. Außerdem versuche ich, ehrlich und freundlich zu sein. Für Feedback und Kritik bin ich dankbar. Ich versuche aber, mich davon nicht zu sehr aus der Ruhe bringen zu lassen.

Woran wollen Sie noch arbeiten?

Man ist als Dirigent nie fertig. Seine beste Zeit hat man vermutlich mit 80 Jahren. Technisch möchte ich noch an meiner Genauigkeit, Ausdrucksstärke und der Unabhängigkeit der Hände arbeiten, also dass ich mit rechts den Takt vorgebe und mit links Dynamik und Akzente zeigen kann. Auf der Persönlichkeits-Ebene möchte ich irgendwann am Pult noch mehr Ruhe und Unerschütterlichkeit ausstrahlen.

Wen bewundern Sie?

Claudio Abbado fand ich ganz toll. Außerdem Simon Rattle, denn er hat ein unglaublich breites Repertoire, von Barock bis Moderne. Auch Christian Thielemann bewundere ich, weil sein Repertoire von Wagner, Bruckner und Strauss unschlagbar gut ist.

Was möchten Sie unbedingt noch dirigieren?

Oh Gott, da gibt es so viel. Also, da wäre Wagners Ring des Nibelungen, alle Mahler-Sinfonien, Elektra und die Alpensinfonie von Richard Strauss, aber vor allem Le Sacre du Printemps von Strawinsky, das ist das bedeutendste Stück des 20. Jahrhunderts. Wenn ich das höre, brenne ich jedes Mal durch, das kenne ich auswendig.

Sie waren auch bei den Thomanern. Wollten Sie nie Sänger werden?

Ich wollte entweder Sänger oder Dirigent werden. Mit zehn kristallisierte sich dann Dirigieren heraus. Allerdings hat mir mal jemand gesagt, dafür müsste ich alle Instrumente im Orchester beherrschen. Das hat mich total erschreckt, ich dachte, das schafft doch kein Mensch. Das löste sich später Gott sei Dank in Wohlgefallen auf.