Ikarus als Linienbus weckt Erinnerungen an Kindheit

Das Echo war riesig, aber geteilt: Viele fanden es toll, wieder einmal einen alten Bekannten im Stadtbild zu sehen. Andere äußerten Befürchtungen.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 21.09.2016



Ein Ikarus-Gelenkbus im regulären Einsatz auf der Linie 21. Diese von der Redaktion des MDR-Magazins "Umschau" für einen Fernsehbeitrag initiierte Aktion am Montag hat ein ungeahntes Echo ausgelöst. Allein die von "Freie Presse" veröffentlichten Fotos und Texte über die Nostalgie-Tour wurden im Internet zigtausendfach gelesen und im sozialen Netzwerk Facebook mehrere hundert Mal kommentiert - zum weitaus überwiegenden Teil positiv.

"Ja wie geil ist das denn!!!! Das ist ja mal eine gute und schöne Nachricht", postete beispielsweise ein Facebook-Nutzer. Bei vielen Betrachtern riefen die Bilder von dem Gelenkbus, der bis 1999 in Chemnitz alltäglich war, Gedanken an vergangene Zeiten wach. "Da kommen Erinnerungen hoch. Tolle Idee", tippte eine Kommentatorin in ihre Tastatur. Ein anderer freute sich: "Bin als Kind ständig mitgefahren, echt klasse, sowas wieder sehen zu dürfen, echt super."

Angesichts des Busses mit einer Drehscheibe über dem Gelenk zwischen Zugfahrzeug und Anhänger schrieb ein Facebook-Nutzer: "Toll, ein Schlenkie! In dem wollte ich immer in der Mitte stehen!" "Wie gerne stand ich als Kind in der Mitte....", bestätigte ein Zweiter. Eine Frau weiß noch: "Ist ja genial, einer der Busse, wo ich als Kind immer dachte, die reißt es gleich in der Mitte auseinander und alle sitzen auf der Straße." Gleich mehrere Kommentatoren zitierten einen alten Reim auf die den DDR-Nahverkehr dominierende ungarische Bus-Marke: "Wir fahr'n nicht Bahn, wir fahr'n nicht Bus. Nein, wir fahren Ikarus!"

Es gab aber auch Facebook-Nutzer, bei denen die Fotos des Bus-Oldtimers wenig Begeisterung auslösten: So befand einer von ihnen: "30 Jahre alte Züge zwischen Chemnitz und Leipzig, Ikarus-Busse fahren wieder... Stadt der Moderne halt." Ein anderer postete: "Alte Klapperkisten einsetzen, und dann wieder die Fahrpreise erhöhen ..."

Zumindest für den ersten Teil dieser Befürchtungen besteht dem städtischen Nahverkehrsbetrieb CVAG zufolge allerdings kein Anlass. Laut Unternehmenssprecher Stefan Tschök, den die riesige Resonanz darauf völlig überrascht habe, bleibe der Linienbus-Einsatz des Ikarus einmalig. Für Sonderfahrten seien dieser und ein zweiter Bus derselben Marke dagegen schon auf Monate im Voraus ausgebucht.