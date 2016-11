Im Weltecho-Kino beginnt das digitale Zeitalter

Ein modernes Filmvorführgerät wird morgen in dem Kulturzentrum in Betrieb genommen. Das Ende der analogen Technik soll das aber nicht sein.

Von Sandra Häfner

erschienen am 15.11.2016



Im Glaswürfel auf der Empore des Veranstaltungsraums im Weltecho stehen sie eng nebeneinander: der alte, analoge Filmprojektor und das neue, digitale 4K-Vorführgerät - "das modernste, was derzeit auf dem Markt ist", schwärmt Geschäftsführer Ingo Scheller. Gestern wurde die neue Technik angeliefert, schon morgen Abend muss sie funktionieren: 19 Uhr beginnt mit dem Dokumentarfilm "Overgames" im Weltecho das digitale Zeitalter.

Zwar trennen den Projektor Ernemann VII B einer sächsischen Firma aus den 1930er-Jahren und das Modell eines asiatischen Herstellers von 2013nur wenige Zentimeter im Vorführraum und doch liegen rund acht Jahrzehnte technische Weiterentwicklung zwischen den beiden Geräten. Dabei schneidet die althergebrachte Technik so schlecht gar nicht ab. "Der Apparat läuft auch noch in 100 Jahren", ist Ingo Scheller von seiner Langlebigkeit überzeugt. In diesem Punkt kann seine Neuanschaffung nicht mithalten. In spätestens zehn Jahren - und damit ähnlich einem Computer - sei die neue Vorführanlage veraltet, sagten die Techniker einer Firma aus München-Unterföhring, die das neue Modell gestern lieferten. Zwar ist das auch nicht mehr ganz neu, es wurde bislang aber kaum genutzt. Anfang 2015 sei es in einem Kino im thüringischen Zella-Mehlis in Dienst gestellt worden. "Doch das Kino musste kurz darauf schließen", so Techniker Christian Bühring. Er und sein Kollege Sascha Roll haben es in der Firma noch einmal genau unter die Lupe genommen, bevor sie es nach Chemnitz brachten. "In Auflösung und Kontrast ist die neue 4K-Anlage unübertroffen, sie ermöglicht sehr scharfe Bilder", erläutert Scheller. Mit dem Begriff 4K wird die Auflösung von digitalen Kinokameras angegeben. Die 4K-Technik ermöglicht deutlich schärfere Bilder als die HD-Technik.

Die Anschaffung wurde notwendig, um künftig die gesamte Bandbreite filmischen Schaffens im Weltecho zu zeigen. Zwar seien schon Streifen mit digitaler Technik gelaufen, doch der nun erworbene Apparat verfüge über den derzeit weltweit gängigen Standard für digitales Kino mit Kopierschutz. Denn auch wenn man im Besitz der Festplatte mit einem Film sei, könne der nur abgespielt werden, wenn in den Apparat eine von der Verleihfirma per E-Mail gesendete Datei eingegeben wird, so Christian Bühring. Knapp 30.000 Euro kostete das gebrauchte Gerät, sagt Geschäftsführer Scheller. Die Hälfte der Kosten übernehme die Stadt, für die andere Hälfte - den Eigenanteil - habe das Weltecho einen Kredit aufnehmen müssen. "Das ist ein Risiko für uns, klar. Aber es muss klappen", sagt der Kulturmanager, der hofft, dass sich die Investition auszahlt. Für ihn sei die Anlage "wie ein Sechser im Lotto".

Doch so ganz sollen die alten Zeiten nicht aus dem Weltecho verschwinden. Der analoge Projektor soll weiter zum Einsatz kommen, etwa bei der Vorführung von Stummfilmen, verspricht Scheller. Er setzt auf Besucher, für die digitales Kino "zu perfekt" sei. Höchstens zwei Handvoll der alten Apparate seien derzeit noch in deutschen Kinos im Dienst, schätzt Techniker Sascha Roll. "Für den alten Apparat gibt es bei Ebay bestimmt noch ein paar hundert Euro. Aber so was verkauft man nicht."

Kino Morgen, 19 Uhr, Weltecho, Annaberger Str. 24, "Overgames" - filmischer Essay über Strategien der Neu-Erziehung in der westdeutschen Nachkriegszeit; danach Diskussion mit Regisseur Lutz Dammbeck und Ingrid Mössinger, Generaldirektorin der Kunstsammlungen; Eintritt 8 Euro, ermäßigt 6 Euro.