"In der Schule hieÃŸ ich der Krawall-Chemiker"

"In der Schule hieß ich der Krawall-Chemiker"

Jürgen Matkowitz und sein Team haben gestern bei den Pyrogames ihre Show gezeigt. Für die Vorbereitung reist der Chef auch schon mal nach China.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 08.10.2016



Mit drei Transportern ist das Team "Apollo Art of Laser & Fire" gestern von Berlin nach Chemnitz gereist. Einer war komplett gefüllt mit Lasertechnik, die beiden anderen mit speziellen Feuerwerkskörpern. Fast eine Tonne Pyrotechnik brachten die Hauptstädter so am Nachmittag zum Gelände des Stausees Oberrabenstein. Dort wurde sie am Abend vor Zuschauern gezündet, die die Pyrogames besuchten. Bei der Veranstaltung versuchen drei Teams - neben den Berlinern je eine Mannschaft aus Halle und Pirna - die Zuschauer mit einer Show aus Musik, Feuerwerk und Laserstrahlen zu überzeugen. Die Besucher küren per Applaus den Sieger.

Das Berliner Apollo-Team reiste als Favorit an. Matkowitz und seine Mitarbeiter haben die deutschlandweite Feuerwerks-Wettstreit-Serie in den zurückliegenden Jahren des Öfteren gewonnen. In Anbetracht der Erfahrung des Teams überrascht das kaum. Er sei seit rund 30 Jahren im Feuerwerkgeschäft, sagt Matkowitz. Der heute 56-Jährige hat als Berufsmusiker begonnen. Zu DDR-Zeiten studierte er klassische Musik, war zudem Mitglied in mehreren Bands- darunter in der Klaus-Renft-Combo. Schon frühzeitig habe er sich auch für Pyrotechnik interessiert und beispielsweise kleine Feuerwerksraketen gebaut, berichtet Matkowitz. "In der Schule hieß ich der Krawall-Chemiker." Pyrotechnik kam später auch bei Konzerten seiner Bands zum Einsatz. Die Musik trat mehr und mehr in den Hintergrund und Matkowitz reiste stattdessen mit Feuerwerkshows um die Welt. Das tut er bis heute. Kürzlich sei sein Team in Katar und Aserbaidschan aufgetreten. Diese Reisen machten aber nicht immer Spaß, sagt er. "Die Kontrollen am Flughafen sind wahnsinnig aufwändig."

Nun also Chemnitz. In die Aufführung, die gestern gezeigt wurde, habe er viel Zeit investiert. "Rund drei Monate in die Laser-Show und eine ins Feuerwerk", sagt Matkowitz. Zuerst müsse die Musik ausgewählt werden. Neben Stücken aus der Konserve gebe es auch Live-Musik zu hören - von ihm selbst gespielt. Danach suche man nach passenden Effekten. Dafür müsse er regelmäßig nach China reisen, wo viele Feuerwerkskörper produziert und Neuentwicklungen vorgestellt werden, berichtet Matkowitz. Die Pyrotechnik-Artikel kommen dann nach etwa einem halben Jahr per Container-Fracht in Berlin an. Ein aktueller Renner: eine Box, die innerhalb von zehn Sekunden 665 Kugeln abfeuert, die in der Luft explodieren.

Noch die beste Vorbereitung vermag nicht immer, Pannen zu verhindern. Die gab es auch bei den Berlinern, zuletzt vor vier Wochen bei einem Wettstreit in Norderstedt bei Hamburg. Dort habe ein Funke eines Feuerwerkskörpers einen anderen vorzeitig entzündet, berichtet der Team-Chef. Die Folge: eine längere Lücke im Programm. "Damit kann man dann auch nicht mehr gewinnen", so Matkowitz.