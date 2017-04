Interview-Affäre - Bürgermeister räumt Fehler ein

Philipp Rochold will umstrittene Korruptions-Äußerungen auf einen Fall von vor zehn Jahren bezogen haben

Der in die Kritik geratene Chemnitzer Sozialbürgermeister Philipp Rochold hat gestern eine Erklärung geliefert für seine umstrittenen Korruptions-Äußerungen, die er in einem Interview öffentlich gemacht hatte. Wie der 55-Jährige dem im baden-württembergischen Horb erscheinenden "Schwarzwälder Boten" sagte, habe er das Interview vor der Veröffentlichung zwar gelesen und auch autorisiert, die Brisanz seiner Äußerungen "in der Eile" aber nicht erkannt.

Rochold hatte in dem Interview, das am 20. April in der Tageszeitung erschienen war, wörtlich gesagt: "Zuletzt hat es in Chemnitz Riesen-Probleme mit Korruption gegeben. Gut, wenn man da wirklich unabhängig ist." Nach seinen Worten von gestern bezieht sich das Zitat auf die Korruptionsaffäre, die Chemnitz vor zehn Jahren erschüttert hatte. Wegen Unregelmäßigkeiten und Mauscheleien bei städtischen Bauprojekten wie der Parkhaus-Zufahrt an der Bahnhofstraße war der Stadt damals ein Schaden von rund 312.000 Euro entstanden. Ein Sachgebietsleiter des Tiefbauamtes, der maßgeblich für die Vorgänge verantwortlich gewesen sein soll und fristlos gekündigt worden war, hatte sich daraufhin von der Fußgängerbrücke in Oberrabenstein gestürzt. Der Mann verstarb, die Affäre wurde daher juristisch nie aufgearbeitet.

Warum Rochold in dem Interview, das im Zusammenhang mit seiner mittlerweile gescheiterten Bewerbung als Bürgermeister in Horb geführt worden war, noch einmal an diesen Fall erinnerte, warum er vor allem die Formulierung "zuletzt" verwendete, das blieb auch gestern unklar - Rochold äußerte sich diesbezüglich auch auf Nachfrage nicht. Der "Freien Presse" sagte der Bürgermeister, er werde in der Sache öffentlich nichts mehr sagen. Hintergrund ist wohl auch eine Äußerung von Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig. Sie hatte gesagt, Rochold werde sich in der Sache "erklären müssen". (su)