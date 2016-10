Junior-Studenten starten mit Winnetou und Co. das Semester

Rappelvoll ist gestern der Hörsaal beim Saisonauftakt für die Kinder-Uni gewesen. Dabei wurde mit Mythen aufgeräumt.

Von Jana Peters

erschienen am 24.10.2016



Simon Lobe hat sich dem Thema entsprechend angezogen. Mit Federschmuck und Wildlederanzug sitzt er im Hörsaal der Technischen Universität. Dem Vierjährigen, der geradeso über die Stuhllehne vor ihm blicken kann, ist der Hörsaal nicht neu, denn er studiert schon im zweiten Semester. Das ist allerdings nichts gegen seinen Bruder Anton, denn der Neunjährige ist schon seit fünf Jahren an der TU eingeschrieben. Nicht für Maschinenbau oder Physik, sondern an der Kinder-Uni, versteht sich. "Man lernt etwas und sitzt nicht nur zu Hause rum", sagt Anton, kurz vor Beginn der Vorlesung. Die zwei sind mit ihrem Vater Thomas Lobe gekommen, der zugibt, in den vergangenen Jahren auch manches Neue im Hörsaal gelernt zu haben.

Gestern begann das Semester. Zwischen 400 und 500 Kinder sowie Erwachsene saßen im Hörsaal, schätzte Brita Stingl, die Verantwortliche für die Kinder-Uni. Einmal im Monat sonntags gibt es eine Vorlesung. Wer sich freiwillig anmeldet, erhält einen Studentenausweis und ein Studienbuch. Die gestrige Vorlesung hatte das Thema "Winnetou und Yakari - Wer waren eigentlich die Indianer?". Referentin war Cecile Sandten, Professorin für Anglistische Literaturwissenschaft. Vor allen Jungstudenten dankte sie Simon Lobe dafür, dass er im Kostüm gekommen war. Über eine Stunde lang berichtete sie aus der Geschichte der Indianer und hatte für die Kinder eine gute Nachricht: Es gibt sie noch heute in Amerika. Allerdings mussten die Studenten auch erfahren, dass Winnetou eine Erfindung Karl Mays ist, ebenso wie die ewigen Jagdgründe. Und das große Indianerehrenwort, gab es das wenigstens? "Jaaaa", waren sich die Kinder einig. Doch auch da musste sie Sandten enttäuschen. Auch das sei eine Erfindung von Karl May. Dann erklärte die Professorin, dass Indianer kein Wort für Kind kennen. In ihren Sprachen seien es einfach kleine Menschen, die die gleichen Rechte hätten wie die Erwachsenen. "Sie wurden nicht ausgeschimpft", so Sandten. Wenn ihre Studenten das nächste Mal von den Eltern ausgeschimpft werden, sollten sie einfach sagen, sie seien doch kleine Menschen. "Na gut", raunte eine Mutter daraufhin zu ihren Kindern, "dann kocht ihr jetzt auch das Essen".