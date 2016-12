Kabel-Betreiber kündigt Verträge: Kunden bleibt nur die Schüssel

Betroffen sind mehrere Hundert Chemnitzer. Sie ärgert, dass ihnen die Abschaltung des Netzes sehr kurzfristig angekündigt wurde - noch dazu ohne ein Ersatzangebot.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 28.12.2016



Vom Silvestertag an ohne Fernsehempfang. Dieses Szenario hat Volker Scholz und vielen seiner Nachbarn in der Siedlung an der Herzogshöhe in Wittgensdorf gedroht. Sie alle waren seit etlichen Jahren Kunden des seit 2014 zur Vodafone-Gruppe gehörenden Netzbetreibers Kabel Deutschland, der ihnen jetzt kurzfristig die Fernseh-Empfangs-Verträge gekündigt hat. Ab 31. Dezember, so heißt es in der Mitteilung dazu, könne die TV- und Rundfunkversorgung "aus technischen Gründen" nicht mehr angeboten werden.

Anstatt ihnen Alternativen aufzuzeigen, fordert Vodafone Kabel Deutschland seine Kunden auf, die ihnen zur Verfügung gestellten Empfangsmodule und Smartcards binnen 14 Tagen nach Vertragsende zurückzuschicken. Sonst würden ihnen dafür bis zu insgesamt 95 Euro in Rechnung gestellt. Volker Scholz findet das fragwürdig. Von großen Industrieprojekten wisse er, dass Lieferanten und Betreiber verpflichtet seien, ihren Kunden adäquate technische Lösungen anzubieten, damit diese ihre Anlagen zumindest bis zur Verfügbarkeit einer neuen Lösung weiter nutzen können. "Ich hätte erwartet, dass uns zumindest angeboten wird, gegen eine höhere Monatsgebühr weiter versorgt zu werden", so der Wittgensdorfer.

Der Kabelnetzbetreiber weist die Verantwortung von sich. Denn das bisher von ihm genutzte sogenannte Opal-Glasfasernetz sei Eigentum der Deutschen Telekom und diese stelle den Betrieb des Netzes ein. Vodafone Kabel Deutschland habe daher gar keine andere Möglichkeit, als seinen über das Opal-Netz versorgten Kunden die Verträge zu kündigen, erklärt ein Sprecher.

Die Deutsche Telekom bestätigt auf Anfrage die Abschaltung des Netzes, weil für die veraltete Technik keine Ersatzteile mehr verfügbar seien. Das sei Kabel Deutschland bereits im Jahr 2010 angekündigt und zugleich angeboten worden, eine alternative Infrastruktur aufzubauen. "Aber das Unternehmen wollte lieber auf eigene Infrastruktur setzen", so ein Telekom-Sprecher. Für die Information und Kündigung seiner Kunden sei aber Vodafone Kabel Deutschland selbst zuständig.

Tatsächlich kann ein Teil der früher über das Opal-Netz versorgten Kunden künftig weiterhin Kabelfernsehen empfangen. Nach Angaben seines Sprechers beliefert Vodafone Kabel Deutschland in Chemnitz zurzeit noch insgesamt etwa 750 Kunden in rund 600 Gebäuden über das Opal-Netz mit Fernseh- und Rundfunksignalen. Davon habe den Kunden in rund 400 Häusern gekündigt werden müssen. Die Glasfaserleitungen zu den übrigen 200 Gebäuden hätten mit vertretbarem Aufwand so mit anderen Leitungen überbaut werden können, dass sie weiter mit Fernsehsignalen und sogar Breitband-Internet versorgt werden können. Letzteres sei mit dem Opal-Netz nie möglich gewesen.

Doch warum teilte Vodafone Kabel Deutschland seinen betroffenen Chemnitzer Kunden erst kurz vor dem Jahresende mit, dass sie ab Silvester kein Kabelfernsehen mehr empfangen können? Laut dem Unternehmenssprecher war der Zeitpunkt der Kündigung eine Konzernentscheidung, die nicht kommentiert werde. Die gesetzliche Kündigungsfrist sei dabei eingehalten worden.

Die Anwohner der Herzogshöhe in Wittgensdorf haben sich inzwischen Satelliten-Empfangsanlagen zugelegt.