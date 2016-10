Kabel gekappt - Forscher ohne Strom

Bauarbeiten haben gestern einen Stromausfall verursacht, von dem auch die Universität und das Fraunhofer-Institut betroffen waren. Für die Einrichtungen bleiben derartige Vorfälle nicht ohne Folgen.

Von Christian Meyer

erschienen am 20.10.2016



Jan Mücke musste erst einmal schlucken, als er gestern Morgen in sein Büro im Weinhold-Bau der Technischen Universität (TU) kam. Der 30-Jährige arbeitet derzeit an einer Versuchsreihe, bei der Temperaturen in Dämmschichten gemessen werden. "Dabei muss ein bestimmter Temperaturzustand erreicht werden", so Mücke. "Dafür brauchen wir Strom." Doch der war gestern Morgen plötzlich weg.

Gegen 8.30 Uhr waren bei Bauarbeiten nahe der Reichenhainer Straße durch einen Bagger zwei Starkstromkabel durchtrennt worden, die das Umspannwerk der Universität in Bernsdorf versorgen. Die Folge: Ein Stromausfall auf einem Abschnitt westlich der Reichenhainer Straße, wo unter anderem Institute und Hörgebäude der TU sowie das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) ansässig sind. Erst zwei Stunden später war die Havarie wieder behoben.

Der Zwischenfall hat Jan Mücke um einige Tage zurückgeworfen. "Die Messungen waren gerade in Betrieb, als die Energiezufuhr ausfiel", sagt der Wissenschaftler, der am Institut für Mechanik und Thermodynamik beschäftigt ist. "So konnte natürlich nichts mehr gemessen werden, aber die Daten wären ohnehin unbrauchbar gewesen, wenn die Temperatur nicht mehr stimmt." Denn die reduziere sich ohne die Stromzufuhr. Bis sie sich wieder so einpegelt, dass er seine Messungen fortsetzen kann, werde es ein paar Tage dauern, sagt er.

Auch im Fraunhofer-Institut IWU, einem Nachbargebäude des Weinholdbaus, gab es Probleme. "Wir hatten einen Komplettausfall, vom Labor bis in die Büros", sagt Institutssprecher Jan Müller. Ob der Einrichtung wegen der Havarie Folgeschäden entstanden sind, könne er noch nicht sagen. "Dazu muss erst einmal alles dokumentiert werden", so Müller. Gestern jedenfalls habe man noch keine Mängel feststellen können. Einige Rechensysteme müssten aber erst herunter- und später wieder hochgefahren werden.

Pläne für Ausfälle dieser Art habe man zwar im Fraunhofer-Institut, sagt Müller. "Notstromaggregate nützen uns für unsere großen Maschinen gar nichts, weil sie so viel Energie benötigen", fügt er hinzu. Im schlimmsten Fall könnten bei einem Stromausfall Daten verloren gehen oder Schäden an Maschinen entstehen. "Danach sieht es im aktuellen Fall bei uns jedoch glücklicherweise nicht aus", so Müller.

Havarien wie gestern sind in diesem Jahr bereits häufiger aufgetreten. Im Februar sorgte ein Stromausfall in mehreren Stadtteilen wegen der deaktivierten Ampeln für lange Staus auf den Straßen. Im Juni gab es

binnen weniger Tage zwei Ausfälle, die mehrere tausend Kunden betrafen, darunter waren auch Institute und verschiedene Einrichtungen wie die Uni-Bibliothek an der Reichenhainer Straße. Und Ende September waren erneut weite Teile der Innenstadt für eineinhalb Stunden ohne Strom. Ursache waren jeweils defekte Kabel.

Nach Angaben des Stromversorgers Eins gibt es zwischen den jeweiligen Vorfällen keinen Zusammenhang. Die Ausfälle in Reichenhain, Adelsberg, Altchemnitz, Bernsdorf, Erfenschlag und Gablenz im Juni seien auf die Bauarbeiten in diesen Gebieten zurückzuführen - je mehr gebaut wird, desto höher die Gefahr von Havarien. Und gebaut wird derzeit in Chemnitz viel: Allein zwischen Innenstadt und Bernsdorf laufen umfangreiche Tiefbauarbeiten wegen der neuen Straßenbahntrasse. Baufirmen hätten zwar die Pflicht, sich über unterirdische Leitungen zu informieren. Dennoch kämen Beschädigungen vor, so Eins.