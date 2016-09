Kinobesuch, einkaufen, spazieren: 65-JÃ¤hrige begleitet Senioren

Kinobesuch, einkaufen, spazieren: 65-Jährige begleitet Senioren

Reinhild Lindner unterstützt in ihrer Freizeit ehrenamtlich betagte Personen. Interessenten für diese Tätigkeit gibt es einige - und nicht alle werden im Moment gebraucht.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 09.09.2016



Markersdorf. Dreimal pro Woche trifft sich Reinhild Lindner mit Frauen, die sie bis vor kurzem noch gar nicht kannte. Gemeinsam verbringen sie einen Vor- oder einen Nachmittag. Für diese Tätigkeiten wurde sie vergangene Woche von der sächsischen Sozialministerin Barbara Klepsch gelobt. "Sie wirken Vereinsamung in ihrem Wohnumfeld ein Stück weit entgegen", hatte Klepsch bei einem Sommerfest im Silbersaal in Richtung von Lindner und weiteren 180 Personen gesagt.

Sie alle sind sogenannte Alltagsbegleiter. Ehrenamtlich verbringen sie einige Stunden ihrer Freizeit mit Senioren aus ihrer Nähe. Durch gemeinsame Aktivitäten soll so verhindert werden, dass die älteren Frauen oder Männer sozial isoliert werden. "Alles, was sie geistig fit hält und ihre Selbstständigkeit fördert, ist gut", sagt Kerstin Hunger von der gemeinnützigen Heim-Gesellschaft. Die vermittelt im Auftrag des sächsischen Sozialministeriums im gesamten Freistaat Alltagsbegleiter. Sachsenweit gibt es derzeit rund 1100, in Chemnitz es 67. "Häufig sind das Rentner. Aber wir haben auch junge Leute und Arbeitstätige, die einen Ausgleich zum Berufsalltag suchen", so Hunger.

Die Tätigkeit ist ehrenamtlich, Alltagsbegleiter erhalten allerdings eine Entschädigung in Höhe von 80 Euro pro Monat. Im Gegenzug sollen sie pro Woche etwa acht Stunden mit den betagten Frauen oder Männern verbringen, die dafür nichts bezahlen.

Lindner engagiert sich seit etwa einem Jahr. Einige Monate zuvor war die Verwaltungsangestellte in den Ruhestand gewechselt und mit ihrem Mann aus der Nähe von Freiberg in den Chemnitzer Stadtteil Markersdorf gezogen. Dort besuchte sie eine Sportgruppe. Im Gespräch mit anderen Teilnehmern hörte sie davon, dass Alltagsbegleiter gesucht werden und meldete sich. Mittlerweile hilft sie drei Frauen, die noch recht fit seien, berichtet Lindner. "Wir gehen spazieren, einkaufen oder auch mal ins Kino." Für jede der Frauen hat sie einen festen Termin in der Woche vereinbart. "Mir be- reitet es viel Freude, mich mit Men-

schen zu unterhalten." Zudem habe sie kaum Bekannte oder Verwandte in der Region, sagt die 65-Jährige. "Unsere Tochter wohnt weit weg. Als wir nach Chemnitz gezogen sind, kannten wir hier niemanden." Als Alltagsbegleiterin habe sie auf einfachem Weg andere Leute kennengelernt, sagt Lindner. Berührungsängste hat sie keine. "Ich kann mir das auch für mich vorstellen, falls ich irgendwann mal niemand mehr habe", sagt Lindner.

Bei der WG Einheit als Projektträger ist sie eine von 15 Alltagsbegleitern, berichtet Cathrin Markewitz. Es gebe auch Männer, die Interesse an dem Ehrenamt hätten. "Die sind derzeit aber in Wartestellung", so Markewitz. Der Grund: Es haben sich bislang ausschließlich Frauen bei der WG Einheit gemeldet, die eine Begleitperson suchen. "Sie sind offener für dieses Angebot, wollen in der Regel auch eine Frau an ihrer Seite", sagt Markewitz. Im Moment gebe es reichlich Interessenten, die jemandem unter die Arme greifen wollen. "Leider haben wenige ein Auto. Das wäre bei Ausflügen oder beim Einkaufen manchmal hilfreich", so Markewitz.