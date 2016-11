Knobeln, Sport, Sprache, Schach: Moderner Vierkampf für Schüler

Bei einem Wettbewerb von Viertklässlern hat gestern ein Team aus Leipzig gewonnen. Doch auch die Gastgeber konnten jubeln.

Von Sandra Häfner

erschienen am 10.11.2016



Markersdorf. Zwar nicht mit rauchenden Köpfen aber doch ziemlich geschafft haben gestern Nachmittag Moritz und Sophie den Kunstraum der BIP-Kreativitätsgrundschule verlassen. Gerade hatten die beiden Viertklässler eine Stunde lang versucht, fünf komplizierte Knobelaufgaben zu lösen. "Die waren schon ganz schön schwierig", kommentierte Moritz Natzschka. Eine Aufgabe habe er komplett lösen können. An zwei Aufgaben hatte sich Sophie Ruhnow versucht. "Ich hatte schon gehofft, dass es ein bisschen einfacher wird", sagte die Neunjährige.

Sophie, Moritz und weitere 28 Schüler trafen sich gestern in der Schule in Markersdorf, um an den 4. BIP-Open teilzunehmen, einem vielseitigen Wissens- und Sportvergleich von Viertklässlern. Neben BIP-Partnerschulen aus Gera, Leipzig und Dresden waren ein Team der Grundschule Einsiedel sowie zwei Mannschaften der Pablo-Neruda-Grundschule dabei, so BIP-Schulleiter Arne Gläser. Jede Mannschaft bestand aus drei Startern, die sich zunächst einzeln je nach persönlicher Stärke in einer der Kategorien Schach, Deutsche Sprache und Knobelaufgaben maßen, bevor sie sich gemeinsam dem sportlichen Wettstreit stellten. Bei der Bewertung der Leistungen wurden Punkte verteilt, das Team mit der höchsten Punktzahl gewann den Vergleich für seine Schule.

Der Wettbewerb, bei dem strategisches Denken, Fähigkeiten im Problemlösen, Textverstehen und Bewegungstalent gefragt sind, soll Kindern vor allem als Plattform dienen, ihr Können zu zeigen, erklärt der Schulleiter. "Wir wollen ihnen Herausforderungen bieten und Erfolgserlebnisse vermitteln."

Während die Knobelaufgaben ein Lehrer des Keplergymnasiums erarbeitete, sind der Stadtsportbund für den sportlichen Vergleich und der Verein CSC Aufbau 95 für das Schach-Turnier zuständig. "Das ist ein sehr fairer Wettbewerb", sagt der Schulleiter und wünscht sich für die Zukunft noch mehr teilnehmende Chemnitzer Schulen.

Ein Team der Leipziger BIP-Schule gewann gestern den Vergleich und erhielt den Wanderpokal. Den verpasste die zweite Mannschaft der Chemnitzer BIP-Schule um drei Punkte. Noch nie konnte der Gastgeber gewinnen. Dritte wurde eine Vertretung der Neruda-Grundschule. Doch eine Chemnitzerin schaffte es auf Platz 1: Sophie Ruhnow war die Beste beim Knobel-Wettbewerb, teilte Schulleiter Gläser mit.