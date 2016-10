Kritik an Privatfahndung im Internet

Ein Hausbesitzer und Stadtratsmitglied hat ein Video im Internet veröffentlicht, das mutmaßliche Kriminelle zeigen soll. Die Polizei findet das gar nicht gut - und warnt den Mann vor Konsequenzen.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 06.10.2016



Ein junger Mann läuft eine Treppe hinauf, blickt nach oben, kehrt um und holt zwei Freunde hinzu, ebenfalls junge Männer. Zu dritt schauen sie etwas ungläubig auf einen Punkt an der Decke, halten sich dann jeweils eine Hand vors Gesicht, ziehen die Kapuzen ihrer Jacken beziehungsweise Pullover über und wenden sich ab.

Zu sehen ist die Szene auf einem Video, das Stadtratsmitglied Lars Fassmann auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hat. Überschrieben ist es mit den Worten: "Einbrecher gesucht". Aufgenommen wurde der Clip demnach in der ehemaligen Konsum-Villa in Bernsdorf. Fassmann, Unternehmer und Mitglied der Stadtratsfraktion von Volkssolidarität und Piraten, hat es sich zum Ziel gesetzt, leer stehende Baudenkmale wiederzubeleben. Seit vergangenem Jahr lässt er das Gebäude an der Rosenbergstraße sanieren. Dort sollen später Büros, Veranstaltungs- und Seminarräume entstehen sowie Gastronomie einziehen. Der Rohbau ist fertig, das Dach gedeckt.

Immer wieder, hatte Fassmann zuletzt im Juni der "Freien Presse" gesagt, seien Einbrecher in seinen Häusern und auf seinen Baustellen zu Gange. Im vergangenen Jahr sei ihm so ein Schaden in Höhe von 40.000 bis 50.000 Euro entstanden. Auch die ehemalige Konsum-Villa war betroffen. Anfang Juni waren Unbekannte in das Haus eingedrungen und hatten Wände besprüht und Bauschaum verteilt.

Nun waren offenbar wieder Einbrecher vor Ort. Drei "dynamische Herren" seien am Feiertag in der Villa "arbeiten" gewesen, schreibt Fassmann bei Facebook. Sie seien dort eingebrochen, "um diverse Werkzeuge zu entwenden". Die Polizei nehme Hinweise entgegen, so Fassmann. Die Ermittler bestätigen auf Nachfrage der "Freien Presse", dass es am Montagabend einen Einbruch in dem Haus gegeben habe. Gestohlen worden sei eine Kamera, der Schaden belaufe sich auf 150 Euro, so Polizeisprecherin Jana Kindt.

Als sie die Überwachungskamera entdeckt hatten, seien die Täter wohl in Panik geraten und hätten das Gerät mitgenommen, so Fassmann weiter. In der Tat sieht man in dem fast eineinhalbminütigen Clip, wie eine Handfläche vor der Linse auftaucht. Es folgen verwackelte Bilder, auf denen unter anderem ein Reißverschluss zu erkennen ist. Vielleicht hatten die drei Männer versucht zu verhindern, dass die Aufnahmen von ihnen verwendet werden können. Offenbar war das Video in diesem Moment aber schon per Funk übertragen worden.

Seit gestern kann den Film jeder ansehen, der ein Facebook-Profil hat. Die drei Männer sind gut zu erkennen. Auch deswegen kritisiert die Polizei das Vorgehen des Stadtratsmitglieds. "Er begibt sich auf sehr dünnes Eis", sagt Polizeisprecherin Jana Kindt. Für die im Video zu sehenden Personen gelte bis zu einer Verurteilung die Unschuldsvermutung. Eine Öffentlichkeitsfahndung stelle aber einen "erheblichen Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte" dar. Deswegen habe der Gesetzgeber die Messlatte für diesen Schritt sehr hoch gehängt, so Kindt. "Die Polizei benötigt für eine Öffentlichkeitsfahndung immer einen richterlichen Beschluss", erklärt sie.

Dass Privatpersonen mit Fotos und Videos über das Internet nach mutmaßlichen Tätern suchen, komme immer häufiger vor, sagt Kindt. Das sei problematisch. "Wenn jeder meint, auf eigene Faust ermitteln zu können, brauchen wir keine Strafverfolgungsbehörden mehr. Das ist Aufgabe von Polizei und Staatsanwaltschaft." Im Falle des Einbruchs in die Villa verstehe sie zwar die Intention des Stadtrates, sagt Kindt. "Er läuft aber Gefahr, selbst zum Straftäter zu werden." Die im Video zu sehenden Personen könnten ihn verklagen, zum Beispiel weil sie das Recht am eigenen Bild verletzt sehen oder weil sie sich verleumdet fühlen.

"Freie Presse" hat gestern im Laufe des Tages mehrfach telefonisch sowie per E-Mail und Facebook versucht, Lars Fassmann zu kontaktieren. Er reagierte nicht auf die Anfragen.