Lärmschutz an der B 174 muss nachgebessert werden

Mängel an vorhandenen Anlagen festgestellt - Bürgerinitiative fordert weitere Schutzvorkehrungen

erschienen am 11.02.2017



Kleinolbersdorf-Altenhain. Vier Jahre nach der Eröffnung der Bundesstraße 174 hat das zuständige Amt Fehler an den Lärmschutzanlagen entlang der Trasse ausgemacht. Welche das sind und was nun passiert, erklärt "Freie Presse".

Worum geht es?

Die Bundesstraße 174 wurde bis 2013 zwischen Adelsberg und Gornau für rund 35 Millionen Euro vierspurig ausgebaut. Auf einem Teil der etwa 4,8 Kilometer langen Strecke wurden Schallschutzwände und -wälle errichtet. Schon kurz nach der Freigabe der Trasse im November 2013 hatten sich allerdings Anwohner aus Kleinolbersdorf-Altenhain über eine aus ihrer Sicht gestiegene Lärmbelästigung beklagt. Sie vermissten damals insbesondere im Bereich der Shakespearestraße und der Altenhainer Dorfstraße Lärmschutzwände rechts der stadtwärtigen Fahrbahnen. Anwohner gründeten eine Bürgerinitiative, die später in einem Verein aufging. Sie sammelten Unterschriften für mehr Lärmschutz und forderten Tempo-Limits auf der Strecke.

Was ist seitdem geschehen?

Im Sommer 2014 wurde ein Tempolimit auf der Strecke eingeführt. Pkw dürfen seitdem nur noch 100 Kilometer pro Stunde (vorher: 130 km/h) fahren, für Lastkraftwagen liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 60 km/h. Die Tempo-Drosselung hat nach Angaben der Bürgerinitiative aber keine Verbesserung gebracht. Sie forderte Nachmessungen der Anlagen und weitere Schutzvorkehrungen.

Hatten die Bürger Erfolg?

Ja. Im Sommer 2015 kündigte das zuständige Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit an, dass der Lärmschutz entlang der Ausbaustrecke komplett überprüft wird. Die Landesdirektion leitete damals ein entsprechendes Planänderungs- und -ergänzungsverfahren ein. Im Zuge des Verfahrens sollten die Bedenken der Anwohner noch einmal unter die Lupe genommen werden, hieß es damals.

Was haben die Überprüfungen ergeben?

Es sei festgestellt worden, dass Lage und Höhe einiger Anlagen nicht den ursprünglichen Plänen entsprechen, berichtet eine Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). So ist im Bereich der Abfahrt Altenhain eine Schutzwand um bis zu 40 Zentimeter zu niedrig. Die Wand sei dafür aber länger als geplant, so die Sprecherin. Wie es zu den Fehlern kommen konnte, werde noch untersucht.

Warum wurden die Ergebnisse noch nicht - wie für Ende 2016 angekündigt - veröffentlicht?

Die Überprüfung sei komplexer und aufwendiger gewesen als angenommen, erklärt die Lasuv-Sprecherin.

Werden die Lärmschutzanlagen nun nachgebessert?

Ja. Im Bereich der Altenhainer Dorfstraße soll parallel zum dortigen Wirtschaftsweg eine zusätzliche Lärmschutzwand mit einer Länge von rund 140 Metern errichtet werden. Zudem sollen an einzelnen Gebäuden Lärmschutzfenster eingesetzt werden, teilt das Lasuv mit. Die Kosten dafür - insgesamt rund 190.000 Euro - übernimmt demnach der Freistaat.

Wird sofort gebaut?

Nein. Nun läuft ein aufwendiges Planungsverfahren. Die Änderungswünsche des Lasuv wurden an die Landesdirektion geschickt. Die lässt die geänderten Pläne vom 27. Februar bis 27. März 2017 in Chemnitz auslegen. Wo und zu welchen Uhrzeiten wird noch bekannt gegeben. Bürger können dann Einwände erheben, die anschließend geprüft werden. "Wir gehen davon aus, dass es bis zum Baubeginn noch etwa zwei Jahre dauert", sagt Klaus Kräher von der Bürgerinitiative (BI).

Was sagt die Bürgerinitiative dazu?

Sie begrüßt, dass die zuständigen Ämter Fehler eingeräumt haben und nun nachgebessert werde. "Das kann aber nur der erste Schritt sein", sagt Klaus Kräher. Die BI fordere, dass die zu kurz geratene Wand aufgestockt wird und die geplante 140-Meter-Wand bis zu einem mehrere hundert Meter entfernten Schallschutz-Erdwall verlängert wird. Andernfalls bliebe dort eine Lücke. Das sei nicht vorgesehen, sagt die Lasuv-Sprecherin. Zudem sollte es weitere Schutzvorkehrungen im Bereich des Gewerbegebietes "Am Erlenwald" geben, verlangt die BI. Das sei nicht erforderlich, weil dort die Grenzwerte eingehalten würden, sagt die Lasuv-Sprecherin.

Ist das Verkehrsaufkommen auf der B 174 in Höhe Kleinolbersdorf-Altenhain größer als vor dem Ausbau angenommen?

Nach Angaben des Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit nicht. Das hatte auf eine Landtagsanfrage hin die Ergebnisse einer Verkehrszählung in den Monaten Januar bis Mai 2016 mitgeteilt. Demnach wurden im Durchschnitt deutlich weniger Fahrzeuge pro Tag gezählt, als in den Ausbau-Planungen prognostiziert. Im April 2016 - dem verkehrsreichsten der fünf Monate - wurden täglich im Durchschnitt 22.400 Fahrzeuge registriert. Prognostiziert worden waren 29.400. Allerdings lag der Anteil der Lkw an allen Fahrzeugen in den Nachtstunden über dem vorhergesagten Wert von 15 Prozent. (lumm)