Lebensmittel-Verteiler werden knapp - Initiative schwÃ¤chelt

Lebensmittel-Verteiler werden knapp - Initiative schwächelt

Essen vor der Mülltonne retten und kostenfrei abgeben - das ist das Prinzip der Foodsharing-Gruppe. Doch jetzt stehen die Aktivisten vor einem Problem.

Von Sandra Häfner

erschienen am 21.09.2016



Sonnenberg. Die Zeit wird knapp für die Lebensmittel-Retter: Bald müssen sie ihre Anlaufstelle für kostenloses Essen in einem Hauseingang an der Körnerstraße räumen. Das Haus soll saniert werden. Noch deponieren Doreen Bormann und Dirk Hammer dort in einem Regal regelmäßig Lebensmittel, die sie aus einem Supermarkt abgeholt und so vor der Mülltonne bewahrt haben.

Zwei Kisten heben die beiden aus dem Auto: eine ist reichlich gefüllt mit Brot und Brötchen, in der anderen lagern Brokkoli, Weintrauben und Pfirsiche. Auch ein Glas mit veganer Mayonnaise ist darunter. "Wir sortieren die Lebensmittel jetzt und räumen schlechte beiseite", sagt Bormann. Sind sie nicht sicher, ob das Essen noch gut ist, probieren sie es. "Von einer Palette Joghurt koste ich dann selbst einen", sagt Hammer.

Die Chemnitzer gehören zur Initiative Foodsharing, was auf Deutsch soviel heißt wie Essen teilen. Sie agiert bundesweit und ist seit zwei Jahren auch in Chemnitz mit rund 100 Mitgliedern am Start. Doch nach einem guten Beginn scheint die Initiative jetzt zu schwächeln. Denn Doreen Bormann, Dirk Hammer und ihre derzeit 20 aktiven Mitstreiter sorgen sich nicht nur um den Verteiler - in Foodsharing-Deutsch Fairteiler (gerecht teilen) - an der Körnerstraße. Kürzlich schlossen Standpunkte an der Franz-Mehring-Straße und an der Hauboldstraße. In beiden Fällen hatten die Hauseigentümer neue Pläne mit den Gebäuden, sagen die Foodsharing-Aktivisten. Übrig bleibt der Standort der Universität. In einem Studentenwohnheim gibt es einen Kühlschrank, in dem Lebensmittel gelagert und herausgenommen werden können.

Dabei, so Bormann, ist Mitmachen relativ einfach: In einem Hausdurchgang oder -eingang oder auch in einem Garten wird ein Regal oder Schrank gelagert, der offen zugänglich ist und mit Lebensmitteln gefüllt wird. "Grundstückseigentümer, die mitmachen wollen, können sich gern bei uns melden", sagt Dirk Hammer. Beide wollen das Projekt nicht aufgeben. "Wir stecken viel Arbeit rein und finanzieren die Regale selbst", sagen sie. Als sie sahen, wie viele Lebensmittel weggeworfen werden, begannen sie sich zu engagieren. "Die Mülltonnen an den Märkten sind übervoll und sind abgeschlossen, während es Menschen gibt, die das Essen gut gebrauchen können", schildert Bormann. Im Gegensatz zur Tafel, wo Bedürftige mit einem Ausweis Lebensmittel erhalten, kann sich bei einem Fair-Verteiler jeder bedienen. Manche, so haben die beiden festgestellt, warten nur darauf, dass die Regale gefüllt werden. "Die sind dann in einer Stunde leer", so Dirk Hammer.

Doch nicht nur Foodsharing-Aktivisten können die Fair-Teiler füllen. "Das können beispielsweise auch Leute aus der Nachbarschaft, deren Kühlschrank etwa vor dem Urlaub noch halb voll ist oder bei denen von der Geburtstagsparty viel übrig geblieben ist", erzählt Bormann. Dabei könne nicht alles abgegeben werden. Fleisch und Wurst oder auch selbst gebackener Kuchen müssen draußen bleiben. "Abgepackte Salami dagegen ist in Ordnung", sagt die Chemnitzerin. Warum sie sich engagiert? "Damit Lebensmittel nicht verderben, sondern genutzt und Ressourcen geschont werden", sagt sie.

foodsharingchemnitz@gmail.com