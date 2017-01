Lebhafte Debatte um Kulturhauptstadt-Bewerbung

Über zweieinhalb Stunden wurde gestern Abend in der Stadthalle diskutiert. Dabei gab es auch erste Ideen aus dem Publikum.

Von Jana Peters

erschienen am 12.01.2017



Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig wollte die Chemnitzer fragen, was sie von der Idee halten, dass sich Chemnitz um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 bewirbt. Wenn die Redebeiträge der Debatte gestern in der Stadthalle den alleinigen Ausschlag geben würden, dann müsste sich die Stadt wirklich auf den Weg machen. Über zweieinhalb Stunden lang wanderte das Mikrofon von einem positiven Statement zum nächsten, bis die Veranstaltung kurz nach 19.30 Uhr für beendet erklärt wurde, aber längst noch nicht alle zu Wort gekommen waren.

Fragen beantwortete auch Christoph Thoma, der bis Ende 2016 einer der Antreiber einer möglichen Bewerbung der Vorarlberger Rheintalstädte Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und Hohenems als Europäische Kulturhauptstadt 2024 für Österreich war. Er betonte vor allem, dass es bei einer Bewerbung darum gehen müsse, die europäische Idee herauszuarbeiten. Hörbare Verwunderung aus dem Publikum erntete ein schriftlicher Beitrag von Skadi Jennicke, Kulturbürgermeisterin von Leipzig. Eine Kulturstadt sei Leipzig schon und müsse es nicht mehr werden, hieß es in dem Schreiben. Darum werde sich Leipzig nicht bewerben. Man stehe aber als Kooperationspartner zur Verfügung.

Nicht nur positive Statements gaben die Diskussionsteilnehmer ab. Einige lieferten auch Ideen, welche Themen in eine Bewerbung einfließen könnten. So sprach sich eine gebürtige Chemnitzerin dafür aus, das Thema der Wismut herauszuarbeiten. Die Bergleute damals seien immerhin aus Osteuropa gekommen und waren Zuwanderer. Und Jörg Polenz, der seit 2011 die Filmnächte auf dem Theaterplatz organisiert, riet der Stadt, sich näher mit dem Konzept der Gemeinwohl-Ökonomie zu befassen. Das ist ein alternatives Wirtschaftsmodell, das das Wohl von Mensch und Umwelt im Blick hat. Wenn sich Chemnitz dieser Idee verschreiben würde, hätte es in Deutschland eine Vorreiterrolle.

Auch zweifelnde Stimmen gab es. Doch der einzige, der völlige Ablehnung formulierte, war Pro-Chemnitz-Stadtrat Martin Kohlmann. Man werde sich lächerlich machen und "furchtbar daran verheben". Dafür erntete er Buhrufe. Dass auch das Scheitern der Bewerbung nichts Negatives sein muss, betonte Linken-Stadtrat Hubert Gintschel. Er stammt aus Görlitz. Dort sei die positive Wirkung der Bewerbung bis heute zu spüren, auch wenn es nicht geklappt hat.

Kräftigen Beifall erhielt ein Mann mit ungewöhnlicher Definition des Kulturbegriffs: "Kultur ist Reichtum an Problemen - und dieses Kriterium erfüllen wir in jedem Fall."