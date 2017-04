Männchen brütet - Tierfreunde bangen um Schwan-Nachwuchs

Ein gefiederter Vater hat am Schloßteich die Brutpflege übernommen. Woran seine Gefährtin gestorben ist, gibt Rätsel auf.

Von Jana Peters

erschienen am 29.04.2017



Schlosschemnitz. Auf drei junge, niedliche Schwäne am Schloßteich haben sich die Chemnitzer gefreut. Doch es könnte sein, dass daraus in diesem Jahr nichts wird. Zwar liegen drei Eier im Nest. Doch das Schwanenweibchen ist verstorben. Woran, das ist unklar.

Rund zwei Stunden lang hätten Beobachter gesehen, dass sich das Weibchen apathisch verhalten habe, dauernd mit dem Kopf schüttelte, berichtet Maik Bohn, der sich selbst als Schwanenfreund bezeichnet, oft am Schloßteich und mit anderen Beobachtern vernetzt ist. Nach rund zwei Stunden sei das Tier erschöpft gewesen und gestorben, so Bohn. Das war vor rund drei Wochen.

Woran das Schwanenweibchen gestorben ist, wird wohl nie aufgeklärt werden. Laut Auskunft der Stadtverwaltung entschied das Veterinäramt, das tote Tier nicht zur Untersuchung in die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen zu schicken, "da durch das Ordnungsamt kein Verdacht auf Vorliegen einer anzeigepflichtigen Tierseuche gemeldet wurde". Auch von einem Fall von Vogelgrippe sei nicht auszugehen. Zum einen sei das Risiko dafür seit einiger Zeit stark rückläufig, außerdem sei bei keinem der im Zeitraum November 2016 bis März 2017 im Stadtgebiet Chemnitz untersuchten tot aufgefundenen Wildvögeln - insgesamt 29 Stück - aviäres Influenza-A-Virus, die sogenannte Vogelgrippe, nachgewiesen worden.

Auch die Schwanenfreunde rätseln über den Tod des Weibchens. "Wir können nur spekulieren", sagt Bohn. Vielleicht, so eine Vermutung, hat es etwas verschluckt, das es nicht hätte fressen sollen.

Der männliche Schwan scheine noch nicht realisiert zu haben, dass seine Gefährtin nicht mehr zurückkommt. "Ich glaube, er sucht noch nach dem Weibchen", so Bohn. Er und auch andere hätten beobachtet, dass er nicht wie bei verwitweten Schwänen sonst üblich, melancholisch wirke. Das Männchen mache jetzt alles allein, was das Paar früher gemeinsam tat. Es brütet auf den Eiern, geht auf Nahrungssuche, verscheucht potenzielle Feinde und muss ab und an ins Wasser, um sein Gefieder nass zu machen. Um ihn bei dieser Schwerstarbeit zu unterstützen, haben sich die Schwanenfreunde entschieden, ihn futtertechnisch zu unterstützen. Sie geben ihm Spezialfutter für Wasservögel, sagt Bohn. Normalerweise müssten Schwäne nicht gefüttert werden, Brot sei ohnehin ungesund für sie. Dass mancherorts Schilder darauf hinweisen, dass Füttern verboten ist, findet Bohn gut. Nur ausnahmsweise und eben mit Spezialfutter wolle er den Schwan unterstützen.

Doch den Beobachtern sei aufgefallen, dass er sich immer öfter und länger von den Eiern zurückzieht. Eigentlich werden die Küken im Mai erwartet. Doch bei Nachtfrösten und der zunehmenden Abwesenheit des Schwans auf dem Nest sieht Bohn schwarz für den Nachwuchs." Ich denke, dass das zu 99 Prozent nicht klappt", so Bohn. Überhaupt wäre es ein Wunder, wenn der Schwan die Jungen allein großzieht.

Das sieht Kevin Rüffer, Sachgebietsleiter der Tierpflege im Tierpark Chemnitz, anders. "Super ungewöhnlich wäre es nicht, wenn der Schwan die Eier ausbrütet", sagt der Experte. Aber allein hätte es das Männchen natürlich schwerer. Ein Nest könne bis zu einer halben Stunde unbebrütet bleiben. Alles, was darüber hinausgehe, sei kritisch, so Rüffer. Dann könnten die Embryonen in den Eiern sterben.

Und wie geht es nun für den verwitweten Schwan weiter, ob mit Nachwuchs oder ohne? Maik Bohn würde sich wünschen, dass er ein neues Weibchen findet. Entweder müsse das Tier dafür weiterziehen, an einen Ort, an dem mehrere Schwäne leben. Oder vielleicht findet sich unter den vorbeiziehenden Schwänen eine geeignete Kandidatin, so Bohns Hoffnung.

Kevin Rüffer ist da ganz genauso optimistisch. "Der findet schon eine Neue", sagt der Experte. Über kurz oder lang werde sich der Schwan eine Partnerin suchen. "Es kann aber sein, dass er dafür den Schloßteich verlässt."