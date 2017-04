Mehr Freiraum für Katzen und Kulane

In der Pelzmühle sind zwei neue Gehege eröffnet worden. Die Erweiterung war bei beiden Tierarten auch dringend geboten.

Von Jürgen Werner

erschienen am 13.04.2017



Sie gehören zu den ältesten Spezies, die der Tierpark zu bieten hat. Schon seit mehr als 40 Jahren werden in der Pelzmühle Kulane gehalten. Von den eselähnlichen Pferden, deren natürliches Verbreitungsgebiet sich von West- bis hinein nach Zentralasien erstreckt, gibt es an der Nevoigtstraße derzeit drei - einen Hengst und zwei Stuten. Bislang lebten die Tiere auf einer Fläche von knapp 1300 Quadratmetern.

Gestern kamen nun 530Quadratmeter hinzu. Das neue Gehege, in dem sich unter anderem ein zusätzlicher Stall, ein Heulager und ein Futterlagerplatz befinden, soll in erster Linie dazu dienen, das männliche von den beiden weiblichen Tieren besser trennen zu können. Denn weil beide Stuten nicht im Paarungsalter sind, dürfe der Hengst nicht zu ihnen, so Tierparkchefin Anja Dube. Bei Bedarf könnten beide Gehege aber auch miteinander verbunden werden, ebenso mit dem benachbarten, in dem Somaliwildesel leben. Das schaffe Flexibilität.

Die Arbeiten an dem neuen Gehege hatten bereits im März 2016 begonnen. Bei der Fläche handelte es sich Dube zufolge um ein völlig verwildertes, ehemaliges Gartengrundstück, das der Besitzer dem Tierpark vor vielen Jahren überlassen habe. Für die Gestaltung zuständig war Rita Humburg aus Oederan, die sich an den Nachbargehegen orientierte. "Die neue Anlage sollte sich gut in die Umgebung einfügen. Deswegen bestehen sämtliche Gebäude komplett aus Holz", sagte die Architektin.

Bereits Ende 2016 seien die Arbeiten bis auf einige Pflanzungen abgeschlossen gewesen. Dass erst jetzt die Eröffnung stattfinde, habe mit dem Umsetzen des Kulanhengstes zu tun, der sich an seine neue Umgebung erst gewöhnen musste. Die Kosten für das Projekt betrugen rund 205.000 Euro, finanziert wurde es vollständig von der Stadt. Mit dem Bau verschwanden zudem zwei Sackgassen, stattdessen gibt es nun einen Rundlauf entlang der beiden Kulan-Gehege. "Besucher laufen nicht gern hin und zurück. Das ist ein positiver Nebeneffekt", so Dube.

Nach jahrelanger Baumaßnahmen ebenfalls abgeschlossen ist zudem der sogenannte Kleinkatzenring im mittleren nördlichen Teil des Tierparks. Als letzter Mosaikstein wurde gestern ein 13 Quadratmeter großes Warmhaus für die Omankatzen eröffnet. Besucher können die beiden Tiere, ein Männchen und ein Weibchen, nun auch im Winter durch Glasscheiben beobachten. In dem 120 Quadratmeter großen Außengehege sei dies zuvor aufgrund der Frostempfindlichkeit der aus den Subtropen stammenden Tiere nicht möglich gewesen. Die Kosten für das Gebäude betrugen etwa 183.000 Euro, auch hier handelt es sich ausnahmslos um städtische Mittel.

Der gesamte Kleinkatzenring, auf dessen Fläche sich nach der Gründung des Tierparks 1964 ein Reitplatz befand, habe laut Dube schon in den 1980er-Jahren nicht mehr den Mindestanforderungen an die Tierparkhaltung entsprochen. So hätten die Tiere beispielsweise kaum Möglichkeiten gehabt, sich auch einmal den Blicken der Besucher zu entziehen. Zuletzt war 2015 das Gehege der Amurkatzen renoviert worden. Initiiert vom Förderverein des Tierparks, zogen im selben Jahr zudem Manule, eine innerasiatische Katzenrasse mit langem Fell, ins Gehege der Luchse ein. Diese kamen in der Folge ins Wildgatter Rabenstein.

Öffnungszeiten Für den Tierpark gelten zu Ostern keine speziellen Öffnungszeiten. Die Anlage kann täglich von 9 bis 19 Uhr besucht werden. Das Wildgatter öffnet am Ostersonntag erst um 10 Uhr, hat sonst aber die gleichen Besuchszeiten.