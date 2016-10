Mehr Schein im Stadthallenpark

Ist die innerstädtische Grünanlage ein Hort der Kriminalität? Die Stadtverwaltung ist jedenfalls besorgt und hat ein kommunales Unternehmen beauftragt, die Beleuchtung zu verbessern. Auf den Einsatz einer modernen Technologie wurde allerdings verzichtet.

Von Swen Uhlig

erschienen am 06.10.2016



Für die einen ist die Grünanlage im Stadtzentrum ein Ort, den man besser meiden sollte. Für andere wiederum ist der Stadthallenpark ein ganz normaler lebendiger Platz inmitten einer Großstadt - mit allen Vor- und Nachteilen; oder besser: mit Licht und Schatten.

Um gegen genau jene Schattenseiten vorzugehen, hatte die Stadtverwaltung eine ganze Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen und teilweise auch umgesetzt. Glasflaschen wurden verboten ebenso wie das Trinken von Alkohol, die Streifengänge des Stadtordnungsdienstes wurden verstärkt und im Sommer sogar die Hecken gestutzt, weil sie nach Ansicht von Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig Kleinkriminellen und Drogenhändlern als Versteck dienten. Eine weitere dieser Maßnahmen ist in der vergangenen Woche umgesetzt worden.

Im Auftrag der Rathausspitze hat der kommunale Versorger Eins einen Teil der Leuchten im Stadthallenpark ersetzt. Wie das Unternehmen auf Nachfrage mitteilt, sind bei sechs der insgesamt zwölf in der Grünanlage vorhandenen Lichtstelen die alten, verbrannten, beklebten und beschädigten Leuchtrohre durch neue ersetzt worden. Zwar sei die Nennleistung der neuen Einheiten mit 70 Watt identisch mit der ihrer Vorgänger. Dennoch habe sich "die Beleuchtungsstärke vor Ort fühlbar erhöht", wie es Eins-Sprecher Christian Stelzmann formuliert. Der Grund liegt an den neuen Reflektoren, die zugleich an den Lampen installiert wurden: Das ausgesendete Licht wird mittels einer Folie nach oben geleitet und durch einen an der Oberseite befestigten Spiegel nach unten gelenkt. Wie Stelzmann erklärt, altert diese Lichtleitfolie mit der Zeit, dadurch gelange weniger Licht zum Spiegel und damit wiederum auf die zu beleuchtende Fläche.

Die Ausleuchtung des Parkes sei damit wieder normgerecht, wie der Eins-Sprecher betont. Die Wege seien wegen der Geometrie der Lichtstelen mit einer mittleren Beleuchtungsstärke von fünf Lux ausgeleuchtet. Zum Vergleich: Ein heller Sonnentag hat eine Beleuchtungsstärke von 100.000 Lux, beim Mondlicht liegt sie bei 0,25 Lux.

Der zuständige Bürgermeister für Recht und Ordnung verspricht sich vom Lampenwechsel ein höheres "subjektives Sicherheitsgefühl" für die Passanten. "Die dunklen Ecken werden beseitigt", sagte er bei der jüngsten Einwohnerversammlung der Stadt Mitte September. Und überhaupt: Die von Stadtverwaltung und Polizei ergriffenen Maßnahmen zeigten allmählich Wirkung. In den vergangenen Wochen hat es nach seinen Worten "eine deutliche Verbesserung" im Stadthallenpark gegeben. Dazu sollen nun auch die Lampen beitragen.

Und dennoch hat man dabei auf eine moderne Technologie verzichtet. Zum Einsatz kamen bei der Austauschaktion nicht etwa LED-Leuchten, sondern herkömmliche Halogendampflampen. Auf Nachfrage begründete der Eins-Sprecher das mit dem Umstand, dass es sich beim Lampenwechsel im Stadthallenpark lediglich um eine Reparatur von Bestandsanlagen gehandelt hat und nicht etwa um eine Investition. Wann auch im Stadthallenpark die sparsameren LED-Lampen zum Einsatz kommen, steht derzeit noch nicht fest.