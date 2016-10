Moderatorin stibitzt Schmuck beim Ball

Ein Langfinger-Auftritt mit Ansage, eine Schlemmerei wie auf der Kreuzfahrt und ein Kraftklub-Besuch in der Galerie.

erschienen am 24.10.2016



Andrea und Bernd Kippig, Inhaber des Juweliergeschäftes Roller, läuteten am Freitagabend mit Sohn Carsten Schmidt-Kippig das Chemnitzer Gala-Wochenende ein. Bochmanns Ballhaus in Hilbersdorf hatten sie in den Farben des Regenbogens erleuchten lassen, um dort ihren ersten "Roller-Ball" zu feiern. Der Anlass: das 130-jährige Bestehen ihres Unternehmens. Aber: Noch in der Begrüßungsrede von Gastgeber Bernd Kippig gingen die Lichter aus und im Dunkel stibitzte eine ganz in Schwarz gekleidete Dame Schmuck. Skandal? Nö! Originelle Moderation. Im diebisch-hautengen Overall steckte Entertainerin Clementina Culzoni, die mit dieser Langfinger-Nummer die glänzenden Schmuckstücke vorstellte. Gleich mehrere Kollektionen hatten die Kippigs gemeinsam mit namhaften Herstellern wie Mühle-Glashütte, Gellner oder Schaffrath aufgelegt, in deren Design immer wieder die 130-Jahr-Feier zitiert wurde. Und auch bei der Gästezahl blieben sie sich treu: 130 Paare feierten mit, unter anderem Kreishandwerksmeister und Bausanierer Peter Fritzsche mit seiner Frau Christa. Sie waren die ersten, die überhaupt von den Ballplanungen erfahren hatten. "Wir saßen bei einem Fest gemeinsam und redeten schon zu Jahresbeginn über das Vorhaben", so Andrea Kippig. Ob der Ball nun Tradition wird? "Der erste ist super gelaufen", zog Carsten Schmidt-Kippig um 2.30 Uhr beim Aufräumen Bilanz. "Und obwohl wir 130-mal gefragt wurden, ob wir eine zweite Auflage starten, überlegen wir uns das jetzt ganz in Ruhe. Lust hätten wir schon."

Uwe Thuss, Inhaber des Einrichters Büroland und Chef des Konferenz- und Bürozentrums Business-Village, eröffnete am Samstagabend gleich den nächsten Ball. Im Chemnitzer Hof feierte der amtierende Präsident des Lionsclubs Schmidt-Rottluff den inzwischen 21. Herbstball der Servicevereinigung. Achtung Schnapszahl: Genau 333 Gäste drehten sich auf dem blank gewienerten Parkett im Straumersaal. Dort wuchsen weiße Orchideen auf den Tischen in die Höhe. Andreas Richter, Inhaber des gleichnamigen Floristikunternehmens, ließ am Eingang Buddha-Nüsse verteilen. Diese Samenkapseln aus der Familie der Malvengewächse lagen schließlich zwischen vollgeladenen Tellern auf den Gala-Tischen. Chefkoch Mario Öhlmann hatte vor dem Ball in die als legendär geltende Rezept-Sammlung des Kreuzfahrtschiffes "MS Arkona" geschaut und ein Büffet gezaubert, welches nach Traumzielen im Nord- und Mittelmeer, in der Karibik und im Indischen Ozean schmeckte. Indonesischer Ananas-Gurken-Salat, kubanische Bohnensuppe, gegrillte Doraden und Taiga-Salat mit Pilzen, Erbsen und Lauchzwiebeln waren dort aufgetischt. Es wurde aber nicht nur getanzt und geschlemmt, sondern auch für den guten Zweck gesammelt. Bei den bisherigen Bällen wurden durch Spenden und Lose insgesamt 400.000 Euro eingenommen, die an Chemnitzer Einrichtungen und bedürftige Menschen gingen, unter anderem an den Erhalt des Hauses "Kinderland". Diesmal kamen 19.000 Euro zusammen.

Holger Spalteholz (Foto), promovierter Zahnmediziner, begrüßte am Samstag als offizieller Vertreter der Stadt mehr als 1100 Kollegen in der Stadthalle. Sie waren zum sächsischen Fortbildungstag für Zahnärzte und Praxisteams zusammengekommen. Spalteholz stellte sich damit in seinem Amt vor. Denn vor genau einem Jahr hat er den Posten als Sachgebietsleiters des zahnärztlichen Dienstes in Chemnitz übernommen. "Unter anderem kümmern wir uns um die zahnmedizinische Aufklärung für Familien und Kinder", sagte er. Vor seiner Zeit in Chemnitz war er für das Gesundheitsamt in Leipzig tätig.

Felix Kummer (Foto), Frontmann der Band Kraftklub, mischte sich unter Kunstfreunde. In der Galerie Borssenanger stand am Freitag sein Vater, Künstler Jan Kummer, im Mittelpunkt. Er wird im kommenden Jahr in den Räumen der Hamburger Galerie "Feinkunst Krüger" eine Ausstellung zeigen. Bis es jedoch soweit ist, brachte Galerist Ralf Krüger erst einmal die Arbeiten von 25 der von ihm betreuten Künstlern aus der Hansestadt nach Chemnitz. Und nachdem deren Arbeiten in einer Vernissage gezeigt wurden, zog der Tross aus Kunstkennern und -liebhabern weiter ins Atomino, wo die Plattendreher DJ Patex und Knarf Rellöm ihre Musik aus der Hamburger Partyszene krachen ließen. Auch Jan Kummer trat an die Musikeinlage und legte einige Scheiben auf. Nur sein Sohn Felix, der ließ den Musiker in sich diesmal ruhen und feierte einfach nur mit. Erst in den Morgenstunden ging es heim, übrigens gemeinsam mit dem Galeristen. Ralf Krüger hatte bei Kummers gleich eine Herberge fürs ganze Wochenende gefunden.