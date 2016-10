Museum: Silbernes Jubiläum für Verein

Vor 25 Jahren haben engagierte Ebersdorfer einen Unterstützerkreis für das Schulmuseum gegründet. Aus dem Anlass können sich Besucher heute kostenlos blaue Finger holen.

Von Sandra Häfner

28.10.2016



"In solch einer Bank habe ich auch mal gesessen" - so lautet der typische Satz von Besuchern des Ebersdorfer Schulmuseums, erzählt Mitarbeiterin Steffi Heymann. Auch heute wird er vielen Gästen über die Lippen kommen, denn der Verein Ebersdorfer Schulmuseum feiert sein 25-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür.

"Wir sind schon ganz schön aufgeregt", sagte Steffi Heymann gestern während der Vorbereitungen. Heute kann kostenfrei und ohne Anmeldung Schulgeschichte vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart heute erlebt werden. Dafür sorgen nicht nur die harten Bänke aus Holz, sondern beispielsweise auch Schiefertafeln und Griffel. Die sind nicht nur für heutige Schulklassen interessant. "Tatsächlich besuchen uns sehr viele dritte und vierte Klassen, wenn im Lehrplan das Thema 'Schule früher' behandelt wird", sagt Steffi Heymann. Doch auch Großmütter, die ihren Kindern und vor allem Enkeln zeigen wollen, wie sie früher gelernt haben, seien regelmäßige Besucher des Museums in Ebersdorf. Mittlerweile sei zudem verstärkt die mittlere Generation in der Einrichtung zu Gast, die das Lernen in der DDR erlebt habe. "Aber auch viele Klassentreffen und Seniorengruppen kommen zu uns, beispielsweise Demenzkranke, die sich hier gut an ihre Schulzeit erinnern", erzählt die Mitarbeiterin aus eigenem Erleben.

Zehn Mitglieder gehören dem Verein Ebersdorfer Schulmuseum derzeit an. Er war im Oktober 1991 von Ebersdorfer Lehrern, Einwohnern und Freunden der Schule gegründet worden, berichtet Vereinsvorsitzende Birgit Raddatz. Für sie ist das kleine Museum am Rande der Stadt mit vier Ausstellungsräumen und dem historischen Klassenzimmer ein fester kultureller und zugleich historischer Standort geworden. Dort können viele Dinge ausprobiert und angefasst werden. "So ist das Schreiben mit historischen Schreibgeräten wie Griffel und Feder für heutige Schulkinder ein echtes Erlebnis, blaue Finger inklusive", berichtet Birgit Raddatz.

Sie und ihre Mitstreiter sowie die zwei Mitarbeiter im Museum sorgen dafür, dass Woche für Woche ein Stück Chemnitzer Museumslandschaft mit Führungen und Veranstaltungen mit Leben erfüllt wird. Seit dem Jahr 2000 geschieht das in einem neuen Gebäude. Damals zog der Verein aus dem Ebersdorfer Schulgebäude aus und in das alte Rathaus im Stadtteil ein. Dorthin werden auch immer wieder Funde auf Dachböden gebracht. Dazu gehören Lehrbücher, Rechengeräte, aber auch alte Schönschreibhefte, Aufsätze und Schulranzen.

Tag der offenen Tür im Ebersdorfer Schulmuseum heute von 13 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist zum Jubiläum kostenlos. Das Museum ist dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Besucher werden gebeten, sich unter Telefon 0371 4640844 anzumelden.