Mutmaßlicher Mörder von Prostituierter steht im August vor Gericht

erschienen am 19.06.2017



Chemnitz (dpa/sn) - Fast vier Monate nach der Anklageerhebung kommt der mutmaßliche Mörder einer Prostituierten in Chemnitz vor Gericht. Wie das zuständige Landgericht am Montag auf Anfrage mitteilte, ist der Prozessauftakt für den 1. August terminiert. Zunächst sind bis zum 11. August fünf Verhandlungstage vorgesehen.

Gegen den Tatverdächtigen war im April Anklage wegen Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge erhoben worden. Dem Ungarn wird vorgeworfen, am 29. Oktober 2016 eine 25 Jahre alte Landsfrau mit zahlreichen Messerstichen getötet zu haben. Der zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alte Mann war am 6. Januar in Ungarn festgenommen und zwei Wochen später nach Deutschland ausgeliefert worden.