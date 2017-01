Nach Bombendrohungen: Polizei sucht nach Tätern

erschienen am 02.01.2017



Chemnitz (dpa/sn) - Nach Bombendrohungen gegen zwei Einkaufscenter in Chemnitz sucht die Polizei weiter nach dem Täter oder den Tätern. Die Ermittlungen dazu liefen, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Montag auf Nachfrage mit. Am vergangenen Donnerstag und Freitag waren nach Bombendrohungen zwei große Shopping Center evakuiert worden. In beiden Fällen waren davon tausende Kunden und Beschäftigte betroffen. Bei den Durchsuchungen wurde jeweils kein Sprengstoff gefunden. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen beiden Straftaten nicht aus. Es wird wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt.