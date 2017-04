Nach Tötungsverbrechen: Nachbarn sammeln Geld

Für Frau und Kind des bei Oederan tot aufgefundenen Chemnitzers kann morgen in einem Laden gespendet werden. Auch die Inhaberin trauert.

Von Sandra Häfner

Dass ihr Nachbar nicht mehr lebt, kann Anett Gräbner noch nicht so richtig fassen. Seit anderthalb Jahren führt sie auf dem Sonnenberg ihren Blumenladen "Mein Gänseblümchen". Seit dieser Zeit kennt sie den Mann, der mit seiner Familie in der Nähe wohnte. "Ich habe ihn vor allem gehört, wenn er in der Garage war. Er war sehr radsportbegeistert." Sie erinnere sich, wie er seinem kleinen Kind das Radfahren beigebracht habe. "Er war ein sehr offener Mensch", sagt sie.

Der Leichnam des Mannes war am Dienstag auf einem Feld bei Breitenau, einem Ortsteil von Oederan, in Mittelsachsen gefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, Kriminalisten ermitteln. "Das ist ganz schrecklich und traurig", sagt Anett Gräbner und ringt mit den Tränen. Sie habe ihren Nachbarn als freundlichen Mann in Erinnerung. "Er war ein Guter, das war er wirklich", sagt sie. Erfahren habe sie von seinem Tod, als eine Nachbarin in ihrem Laden eine Kerze und Blumen kaufte, um beides am Fundort der Leiche aufzustellen.

Nun wollen Anett Gräbner und ihr Lebensgefährte Daniel Ivandic den Hinterbliebenen helfen. Seit längerem geplant, findet morgen 14 bis 17 Uhr der 2. Ostermarkt mit Kuchenbasar und Marmeladenverkauf in Gräbners Laden im Gebäude an der Albrechtstraße 35 statt, zu dem auch Kunden selbstgebackene Kuchen beisteuern wollen, so Anett Gräbner. Die Erlöse sollen der Frau und dem Kind des Opfers zugute kommen, so die Ladeninhaberin. Sie hofft auf viele Besucher. "Natürlich werden wir den Betrag großzügig aufrunden", kündigt sie an.