Nach Urteil: Apotheke muss Versorgungszentrum verlassen

Der Rechtsstreit zweier Geschäftsleute führt zum Aus für eine im Stadtteil Morgenleite viel genutzte Einrichtung. Ob sich ein Nachfolger findet, ist ungewiss.

Von Michael Müller

erschienen am 31.08.2016



Morgenleite. Lange Gesichter am Versorgungszentrum Bruno-Granz-Straße: Nach 25 Jahren verabschiedet sich die Sertürner-Apotheke zum Beginn des neuen Monats aus dem Stadtteil. Inhaberin Angelika Zipplies und ihre Mitarbeiter sind bereits seit Tagen schwer am Ausräumen. Teile des Inventars konnten sie an Inhaber anderer Geschäfte abgeben; anderes landet, obwohl noch gut erhalten, auf dem Müll.

Das Aus für die Apotheke ist kein freiwilliges, sondern die Folge eines juristischen Streits zwischen dem langjährigen Eigentümer des Versorgungszentrums und einem dort einst mit Sanierungsarbeiten beauftragten Bauunternehmer, der das Objekt später übernommen haben will. Beide streiten sich seit Jahren vor Gericht, wer dort nun das Sagen hat. An einen von ihnen zahlte Angelika Zipplies jahrelang die Miete, der andere setzte sie nun innerhalb weniger Wochen mithilfe eines Gerichtsurteils vor die Tür. "Weil kein rechtskräftiger Mietvertrag besteht", wie er es formuliert.

"Die Enttäuschung im Viertel ist beträchtlich", sagt Gerda Uhlmann von der in Markersdorf und Morgenleite tätigen Bürgerinitiative "Bimm". Vor allem für ältere Einwohner und Menschen, die auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen seien, würden die Wege zur nächsten Apotheke nunmehr deutlich länger und beschwerlicher. "Die Leute fühlten sich dort gut aufgehoben und gut beraten, bei Bedarf wurden die Medikamente ins Haus gebracht", schildert sie. Auch viele Besucher des benachbarten Ärztehauses, einem der größten der Stadt, hätten die Apotheke rege genutzt.

"Mir tut das unwahrscheinlich leid, dass wir unsere Kunden und auch die Ärzte nebenan derart im Stich lassen müssen", sagt Angelika Zipplies. Zunächst im Erdgeschoss eines nahegelegenen Flachbaus ansässig, war sie erst vor einigen Jahren in das Versorgungszentrum umgezogen. Schon damals befand sich der zweiteilige Komplex in der Sanierung. Ein Teil wurde schmuck vorgerichtet, ein neuer Lebensmittelmarkt zog ein. Der andere gleicht bis heute einem Rohbau.

Ob der sich nach all den Jahren des Leerstands eines Tages überhaupt noch sanieren lässt, daran hat so mancher im Stadtteil seine Zweifel. "Wir müssen erst mal ein paar Sachen rechtlich abklären, bevor wir dort weiterarbeiten können", heißt es hingegen vom Investor. Dazu gehöre auch die Räumung der Apotheke. Für deren Neubezug gebe es bereits Interessenten. Spruchreif sei aber noch nichts.

Die sechs Mitarbeiter von Angelika Zipplies haben nach Aussage ihrer Chefin alle bereits einen neuen Arbeitsplatz in der Branche gefunden. Sie selbst will sich auf Anraten ihrer Ärzte zunächst eine kleine Auszeit gönnen. Ein Neustart als selbstständige Unternehmerin komme für sie nicht in Frage, sagt sie. "Ich habe hier einiges an Investitionen verloren."