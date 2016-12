Nachhilfe für Taxi-Fahrer geplant

Nach dem Willen des Stadtrats soll das Personal zu Botschaftern Chemnitzer Kultur gemacht werden, ebenso Hotel-Angestellte. Vorbild ist ein Modell aus Kassel - das es dort aber schon seit Jahren gar nicht mehr gibt.

Von Michael Müller

erschienen am 22.12.2016



Was läuft im Theater? Welche Ausstellung ist im Gunzenhauser zu sehen? Empfiehlt sich mit Kindern eher ein Besuch des Industrie- oder des Archäologiemuseums? Um auf derlei Fragen Gästen besser antworten zu können - zumal mit Blick auf die geplante Bewerbung von Chemnitz als Kulturhauptstadt 2025 - hat der Stadtrat ein WeiterbildungsAngebot für Taxi- und Hotelbetriebe in Auftrag gegeben.

Die Idee: Mitarbeiter der Unternehmen sollen eingeladen werden, zumindest jedes städtische Museum einmal kostenlos zu besuchen, nach Möglichkeit sogar an einer Führung teilzunehmen. Dafür gibt es einen Stempel, für viele Stempel dann eine Anerkennung, als "offizieller Ansprechpartner" rund um das kulturelle Angebot der Stadt aufzutreten.

Angeschoben hat das Vorhaben die Fraktion der AfD. "Taxifahrer wären gegenüber Einheimischen und Touristen geradezu prädestiniert, positiv von ihren Erfahrungen in den Museen zu berichten und könnten gewissermaßen als professionelle Multiplikatoren, als offizielle Botschafter, fungieren", begründete Stadtrat Falk Müller den Vorstoß. Mit ausdrücklichem Verweis auf das sogenannte Kulturtaxi-Projekt in Kassel, das es dort schon seit 2008 gebe. "Ich frage mich, warum dies nicht auch schon längst in Chemnitz umgesetzt wurde", so Müller.

Die SPD stellte daraufhin einen eigenen Vorschlag zur Diskussion, der auch die Hotels der Stadt einbezieht. Er knüpft an ein Projekt "Entdeckertouren" der früheren Tourismus-Gesellschaft der Stadt an, das es vor Jahren mal gab. Dabei gehe es nicht darum, etwaige Defizite in Ortskunde zu beheben, sondern bestehende Kenntnisse durch persönliches Kennenlernen kultureller Einrichtungen zu erweitern, hieß es zur Begründung. Die AfD griff den Vorschlag dankend auf - ihr entsprechend ergänzter Antrag erhielt die erforderliche Stimmenmehrheit- im Stadtrat ein Novum.

mir vorstellen, dass sich auch einige Kollegen dafür interessieren", sagt Taxi-Unternehmer Harry Brünler. Allerdings stellten Touristen, die mal eben schnell vom Bahnhof ins Hotel gefahren werden und dabei über das kulturelle Angebot in der Stadt informiert werden wollen, in Chemnitz nur einen sehr geringen Anteil der Kundschaft, betont er.

"Eine gute Idee, vor allem für unsere Auszubildenden interessant", meint Robert Hertel, stellvertretender Direktor des Biendo-Hotels an der Straße der Nationen. "Wir erleben das immer wieder: Es kommen Gäste von außerhalb, zum Klassen- oder Seminargruppentreffen, und wollen Empfehlungen von uns."

Allerdings: Der Anteil solcher Individual-Touristen geht in Chemnitz offenbar immer weiter zurück. Er dürfte sich mittlerweile bei 20Prozent eingependelt haben, sagt Sören Uhle von der Wirtschaftsförderung CWE. Der weitaus überwiegende Teil der Besucher entfalle auf Geschäftsreisende, Seminar- und Kongressteilnehmer. Und von denen wiederum seien angesichts der problematischen Bahnanbindung der Stadt viele mit dem eigenen Auto unterwegs, nicht mit dem Taxi.

Die Vorbild-Stadt Kassel, die zuletzt mit gut 900.000 fast doppelt so viele Übernachtungen zählte wie Chemnitz, hat das "Kulturtaxi" bereits vor mehreren Jahren wieder aufgegeben. Der Bedarf der Kunden an entsprechend geschulten Fahrern sei auf Dauer doch nicht so groß gewesen, habe es von den Taxi-Unternehmen geheißen, erläutert Birgit Kuchenreiter von "Kassel Marketing". Die Mitarbeiter der Betriebe würden heute aber ein-, zweimal im Jahr in einer Veranstaltung mit Infos und Prospekten über Neuigkeiten aus den Museen informiert.