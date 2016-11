Netzbetreiber investiert Millionen in Strom-Autobahn

Zwei riesige Transformatoren werden derzeit im Umspannwerk Röhrsdorf aufgebaut. Sie sollen den Stromfluss besser verteilen. Ein weiteres Vorhaben wird bereits geplant.

Von Sandra Häfner

erschienen am 29.11.2016



Röhrsdorf. Das Umspannwerk in der Nähe der A4 in Röhrsdorf ist ein wichtiger Knotenpunkt auf der Stromautobahn. Im Regionalzentrum Süd des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz wird der Strom aus dem Nordosten, etwa aus Windparks, innerhalb der Region und nach Tschechien weitergeleitet. Um das Stromnetz stabil zu halten und leistungsfähiger zu machen, investiert die in Ostdeutschland, Berlin und Hamburg tätige Firma derzeit in den Chemnitzer Standort insgesamt mehr als 50 Millionen Euro, wie ein Sprecher erklärte. Von Röhrsdorf aus werden rund vier Millionen Menschen zwischen Bischofswerda und der Saale-Talsperre in Südostthüringen mit Energie versorgt.

Momentan werden zwei 400 Tonnen schwere Riesen-Transformatoren im Areal des Umspannwerkes aufgebaut. Die zwölf Meter langen Maschinen, die per Zug aus Süddeutschland nach Chemnitz transportiert wurden, sollen helfen, die grenzüberschreitenden Stromflüsse zwischen Röhrsdorf und dem tschechischen Hradec (Nordböhmen) besser zu regulieren. Derzeit wird ein Teil des Stroms, der in Röhrsdorf ankommt, nach Hradec weitergeleitet. Von dort fließt er nach Bayern. Um das tschechische Stromnetz zu entlasten, sollen die zwei neuen Transformatoren ähnlich Ventilen zum Einsatz kommen. "Sie funktionieren wie ein Hebel am Waschbecken. Je nach Bedarf kann der Strom entweder nach Tschechien und von dort weiter nach Bayern oder über Thüringen nach Bayern geliefert werden", erklärt Uwe Herrmann, Leiter des Regionalzentrums Süd.

Seit drei Jahren sei diese Investition geplant worden, 2015 erhielt die Firma die Baugenehmigung. Herrmann rechnet damit, dass die Transformatoren im Sommer nächsten Jahres in Betrieb gehen können. Bis dahin müssen die Bauteile nicht nur an das Netz angebunden werden. Mit dem Aufbau der zwei Transformatoren wird auch ein Umbau des Umspannwerkes nötig. "Da ist einiges im Umfeld zu tun, etwa entsprechende Infrastruktur zu errichten", so Pressesprecher Siegfried Wagner. Dazu gehört ein Schallschutzhaus, das über den Transformatoren errichtet wird und dafür sorgen soll, dass der Geräuschpegel des Umspannwerkes die Grenzwerte nicht überschreitet.

Vergleichsweise bescheiden fällt da der Neubau des Verwaltungsgebäudes aus, das gestern in Betrieb ging. 4,5 Millionen Euro flossen in das dreigeschossige Haus, in dem 55 Mitarbeiter Platz finden. Von hier erfolgt die Betreuung des rund 1600 Kilometer umfassenden Netzes, zu dem 2260 Strommasten gehören. Die nächste Millioneninvestition ist bereits in Planung. Bis 2025 soll die aus den 1960er-Jahren stammende, 107 Kilometer lange 380-Kilovolt-Höchstspannungsleitung von Röhrsdorf ins thüringische Remptendorf erneuert sein und ans Netz gehen. Die Leitung wird dann 40 Prozent mehr Strom transportieren können. Das Genehmigungsverfahren hat begonnen.