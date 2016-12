Neue Bänke sollen alte Flaniermeile aufmöbeln

Der Aufbau der Sitzgelegenheiten ist eine Etappe bei der Wiederbelebung des Brühls. Neben viel Lob gibt es auch Kritik.

Von Sandra Häfner

erschienen am 13.12.2016



Brühl. Sie sind aus hellem Holz, haben eine Rückenlehne und eine hohe Sitzfläche - die neuen Bänke, die Ende voriger Woche auf dem Brühl aufgestellt wurden. "Ich sitze gleich mal Probe", sagte gestern Gabriele Lindner. Trotz Regen und Kälte nahm die Passantin auf einem der Sitzmöbel Platz: "Alles gut. Die Bank sieht schön aus und eine Lehne ist auch dran", urteilte die Chemnitzerin. Doch die Frau, die früher auf dem Brühl wohnte, sorgt sich um die Neuanschaffungen. "Haupt- sache, sie halten auch und werden nicht Opfer von Vandalismus wie andere Bänke in der Umgebung."

Die ihrer Meinung nach angenehme Höhe der Sitzgelegenheiten lobt Edith Höer. "Man muss ja auch wieder hoch kommen, da ist die richtige Höhe der Bänke schon wichtig", sagt die Mittfünfzigerin und urteilt: "Schön, dass auf ein solches Detail geachtet wurde." Ihr gefallen besonders die Ensembles aus zwei Bänken, die einzelne Bäume umfassen. "Dass man sich auch auf die Umrandung setzen kann, gefällt mir gut." Mit Sorge beobachtet sie den Autoverkehr auf dem Brühl. "Es nützt die schönste Bank nichts, wenn ich sie nicht erreichen kann, weil ein Auto davor steht", sagte die Frau, die vor einem Jahr nach Chemnitz gezogen ist. "Seitdem hat sich auf dem Brühl einiges getan. Und es ist gelungen", fügt sie hinzu.

Dass die Holzbänke gut ankommen, habe am Samstag der Kleinkunst- und Eventmarkt gezeigt. "Da war auf dem Brühl eine Menge los. Viele Leute haben auf den Bänken gesessen", berichtet Petra Markert. Sie ist dabei, die neue Bar "Einbahnstraße" auf dem Brühl einzurichten. Vor dem Eingang stehen einige der neuen Bänke. "Die sehen schick aus, sind eine Bereicherung für den Brühl und passen zu uns", sagt Markert und verweist mit einem Lächeln auf den hellen Holztresen. Das Aufstellen der Sitzmöbel sei "überfällig" gewesen, so Petra Markert. "Die fehlen in der gesamten Stadt, beispielsweise im Zentrum", sagt sie.

Recht erstaunt sei er gewesen, als er die Bänke zum ersten Mal gesehen habe, sagt Christian Neubauer. Mit zwei Mitstreitern ist er auf dem Brühl gerade dabei, die IT-Firma Greenscale zu gründen. Keine Frage, die Möbel wirkten edel. "Aber ich habe angenommen, die alten Bänke werden repariert und weiterverwendet." Über die Veränderung auf dem Brühl habe er sich zunächst gefreut, so Neubauer. Aber mittlerweile frage er sich, ob man nicht bei der Sanierung über das Ziel hinausschieße. "Keine Frage, die Bänke sehen gut aus. Aber vielleicht sind sie für das junge Klientel, das der Brühl anziehen soll, etwas zu nobel."

Für Leute ohne Auto werde der Brühl mit Bänken attraktiver, sagt Christin Furtenbacher, Stadträtin und Büro-Mitarbeiterin des Landtagsabgeordneten Volkmar Zschocke (Die Grünen). Sie sei über die Sitzmöbel froh und hoffe, dass sie keine Diskussion wie die Bänke vor dem Archäologie-Museum verursachen. Diese gerieten wegen ihres Preises, der tiefen Sitzfläche und fehlenden Rückenlehnen in die Kritik. Furtenbacher hoffe, dass noch Fahrradständer aufgestellt werden.

Der Aufbau der Bänke gehört zur Wiederbelebung des alten Fußgängerboulevards. Neben der Sanierung von Wohn- und Geschäftshäusern und dem Anlegen neuer Beete zählt dazu etwa auch der Bau von Ein- engungen zur Regulierung des Verkehrs.