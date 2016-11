Neue Pläne für Tietz, Archiv,Musikschule

Für die Einrichtungen hat Kulturbetriebschef Csák ein Konzept bis 2022 vorgelegt. Darin wird auch ein Neubau erwogen.

Von Michael Müller

erschienen am 01.12.2016



Die Geschichte des Tietz hatte das Zeug zur Erfolgsstory: Nach der Eröffnung 2004 glänzten die in dem früheren Warenhaus vereinten Kultureinrichtungen mit eindrucksvollen Besucherzuwächsen. Doch angesichts eines verschärften Sparkurses der Stadt verlor das Haus rasch an Strahlkraft. Gekürzte Budgets und der Wegfall von Angeboten bestimmten über Jahre das Bild; Stadtbibliothek, Naturkundemuseum, Volkshochschule und die von einem Verein betriebene Neue Sächsische Galerie arbeiteten weitgehend nebeneinander her. Kulturbetriebsleiter Ferenc Csák hat nun ein Zukunftskonzept für das Haus Tietz und weitere Einrichtungen des städtischen Kulturbetriebs vorgelegt. Über die finanziell noch nicht näher untersetzte Handlungsstrategie soll der Stadtrat kommenden Mittwoch entscheiden. Hier ein Überblick:

Das Tietz: In den kommenden Jahren soll das Tietz unter der Marke "Tietz plus" als Zentrum und Kern des Kulturbetriebes der Stadt neu positioniert werden. So ist für die Einrichtungen ein einheitlicher, abgestimmter Auftritt in der Öffentlichkeit geplant, einschließlich gemeinsamer Veranstaltungsverwaltung, Internet-Seite, Ticket-Vertrieb. Das Foyer soll schnellstmöglich wieder einen Info-Tresen und bis 2018 eine frische Farbgestaltung erhalten. Zusätzliche Videoüberwachungsanlagen sollen für mehr Ordnung und Sicherheit sorgen, die Sanitäranlage stärker gegen Benutzung durch Fremde gesichert werden.

Stadtbibliothek: Der Zentralbibliothek steht ein Umbau bevor - weg von der klassischen Ausleihe von Büchern, hin zu einem offenen Ort des Lernens. Mit Arbeitsplätzen, aber auch Zonen zur Erholung und Freizeitgestaltung. Ein zeitgemäßes Einrichtungskonzept soll dieser Intention ab 2019/20 Rechnung tragen. Die Stadtteilbibliotheken im Vita-Center und im Yorckgebiet sollen erhalten bleiben, nach Möglichkeit auch die in Einsiedel. Über die Fortführung des Bücherbusses (laut Tietz-Konzept "ein wichtiges kulturelles Bildungsangebot") soll bis 2019 entschieden werden. Möglicherweise muss der bestehende Bus altersbedingt ersetzt werden.

Museum für Naturkunde: Mit seinem internationalen Renommee stellt das älteste Museum der Stadt mit dem "Versteinerten Wald" sowie den wissenschaftlichen Grabungen in Hilbersdorf und auf dem Sonnenberg ("Fenster in die Erdgeschichte") eine Einrichtung von besonderer Bedeutung dar. Das soll sich künftig in einer neuen Dauerausstellung widerspiegeln. Ziel ist, die derzeitige, vor fast 20 Jahren konzipierte Exposition spätestens 2021 durch eine neue zu ersetzen, die die seit 2008 in Chemnitz gemachten, als spektakulär geltenden Grabungsfunde einbezieht. Sie haben nicht nur eine neue Qualität versteinerter Pflanzen aus der Zeit des Perm geliefert, sondern erstmals auch tierische Funde zutage gefördert, die in keinem anderen Museum der Welt zu sehen sind. "Die Rekonstruktion eines 291 Millionen Jahre alten vorzeitlichen Ökosystems ist in greifbare Nähe gerückt", heißt es dazu im Tietz-Konzept. Zugleich sollen ab 2018 verstärkt öffentliche Führungen an der Ausgrabungsstelle auf dem Sonnenberg angeboten werden.

Volkshochschule: Mit 34.500 Unterrichtseinheiten im Jahr - das entspricht in etwa dem Unterrichtsumfang eines Gymnasiums - hat die Einrichtung im obersten Stock des Tietz ihr Leistungsvolumen binnen zehn Jahren verdoppelt. 2015 wurden sogar knapp 42.500 Einheiten gezählt - wegen vieler Deutschkurse für Flüchtlinge. Die Räume waren voll ausgelastet, die fest angestellten Mitarbeiter konnten den Andrang kaum mehr bewältigen. Der Kulturausschuss hat daher bereits beschlossen, das Kursangebot der VHS wieder auf das frühere Niveau zurückzufahren. Schwerpunktaufgabe der Volkshochschule soll es künftig sein, als Weiterbildungszentrum zur Fachkräftesicherung beizutragen und die Beschäftigungsfähigkeit der Chemnitzer zu fördern. Vermehrt will sich die VHS mit speziellen Kursen an Ältere wenden.

Musikschule: Fußböden aus den 1950er-Jahren, jahrzehntealte Elektrik, kaum Internet-Anschlüsse: Der Sitz der Schule auf dem Kaßberg soll bis 2018 weiter saniert werden. Die Schule ist nahezu voll ausgelastet, Entlastung könnten laut Konzept erweiterte Öffnungszeiten samstags bringen. Nachdem "hervorragende Honorarlehrer" die Schule wegen besserer Angebote andernorts verlassen haben, sollen wieder verstärkt Festanstellungen angeboten werden, der Anteil hauptamtlicher Lehrer von zuletzt zwölf auf 25 Prozent steigen. Mehr Strahlkraft erwartet sich der Kulturbetrieb von einer zumindest in der kalten Jahreszeit weithin sichtbaren Lichtprojektion und einem neuen Namen ("Konservatorium"), der Verwechselungen mit privaten Musikschulen vermeiden hilft.

Stadtarchiv: Für das "Gedächtnis der Stadt" steht eine Grundsatzentscheidung an: Soll es sich weiterhin auf verschiedene Standorte (ein von Nässeschäden betroffenes Haupthaus an der Aue, zwei Außenstellen im Moritzhof und an der Zwickauer Straße) verteilen oder an einem Standort zentralisiert werden? Bis 2020 besteht ein Magazin-Bedarf für elf Kilometer Akten. Auch personell drohen Engpässe: Bis 2024 scheidet mehr als die Hälfte der Mitarbeiter altersbedingt aus. Bis 2018 soll ein Personal- und Investitionskonzept erstellt werden.