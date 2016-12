Neuer Streit um Neumarkt-Bäume

Denkbar knapp hat der Bauausschuss gegen Platanen vor der Galerie Roter Turm entschieden. Nicht alle wollen das hinnehmen.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 07.12.2016



Fünf zu fünf endete die Abstimmung. Was im Sport ein Unentschieden gewesen wäre, bedeutete im Bauausschuss das Aus für den Vorschlag, vor der Galerie Roter Turm auf dem Neumarkt eine Platanen-Reihe zu pflanzen. Denn die Sächsische Gemeindeordnung legt fest: "Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt." Alle vier Linken im Ausschuss und Falk Ulbrich (CDU) hatten die Meinung vertreten, dass auf den Platz keine Bäume gehören. Ebenso geteilt wie die Stadträte ist bis heute das Echo auf ihre Entscheidung.

Er sei zufrieden damit, sagt Jörg Knöfel, Centermanager der Galerie Roter Turm. Die Bäume hätten die beliebten Außensitzflächen vor den Lokalen am Neumarkt verkleinert, ohne tatsächlich Schatten zu spenden. "Sehen Sie sich doch die Platanen um die Ecke an der Straße der Nationen an", so Knöfel. Selbst, wenn sie größer werden, seien ihre Kronen zu hoch, um die Biergärten vor der Einkaufsgalerie vor der Sonne aus Richtung Rathaus zu schützen. Daher müssten weiter zusätzlich Sonnenschirme aufgestellt werden. Zudem würden Bäume das einmalige Ensemble des Neumarktes beeinträchtigen, an dem mehrere Stararchitekten beteiligt waren, so der Centermanager.

Auch Bernd Riegger, Geschäftsführer der Alex-Kette, lehnt die Bäume ab. "Sie sind nicht so flexibel wie Schirme", begründet er. Weil Bäume nicht zugespannt werden können, könnte es Gästen in ihrem Schatten trotz Sonne zu kühl werden. André Donath, Inhaber des Turmbrauhauses, hätte die Baumreihe dagegen begrüßt. "Die Bäume würden den gesamten Platz lebenswerter machen und optisch bedeutend aufwerten", sagt er. Gästeführerin Veronika Leonhardt, die unter anderem Innenstadt-Rundgänge leitet, empfiehlt den Chemnitzer Entscheidern, sich begrünte Marktplätze wie in Zwickau, Zwönitz, Annaberg, Hohenstein-Ernstthal oder Mittweida anzusehen. Urbanität müsse mit Natur in Einklang gebracht werden, findet sie. "Nur so lässt sich eine Aufenthaltsqualität entwickeln, die anziehend für die Chemnitzer und ihre Gäste ist." Auch Sandro Schmalfuß von der Initiative Stadtbild Chemnitz hätte sich die Platanen gut vorstellen können und war enttäuscht von der Entscheidung der Stadträte.

Der Chemnitzer Architekt Dieter Bernhardt gibt dagegen den Gegnern der Bäume Recht und erinnert daran, dass Stadtbaurat Richard Möbius (1859 bis 1945) 1911 "einen gut proportionierten Neumarkt ohne Bäume geschaffen" habe. Er schlägt daher vor, den Neumarkt entweder ohne Bäume zu lassen oder aber ihn komplett mit einem Raster von Bäumen zu bepflanzen.

Stadtrat Ulf Kallscheidt (SPD), der einer der engagiertesten Befürworter der Bäume ist, kündigt an, sich weiter für deren Pflanzung einzusetzen. "Es kann nicht sein, dass in zwei Workshops, an denen Vertreter aller Fraktionen teilnehmen, niemand dagegen spricht, und dann werden die Bäume abgelehnt", ärgert er sich. Auch die Fraktion der Grünen behält sich einen erneuten Antrag zu den Bäumen vor, sagt ihr Chef Thomas Lehmann.