Neuer Verkehrsplan in Arbeit: Ist die Stadt zu alt zum Umsteigen?

Auto, Rad, Bus und Bahn: Chemnitz stehen wichtige Weichenstellungen für die Zukunft des innerstädtischen Verkehrs bevor. Nicht nur Politiker sollen dabei mitreden dürfen.

Von Michael Müller

erschienen am 20.08.2016



Soll der Südverbund quer durch Schönau verlängert werden? Oder eher der Ring um die Innenstadt zwischen Dresdner und Zschopauer Straße irgendwann doch noch geschlossen? Und welche Rolle sollen Zukunftsthemen wie Elektromobilität in Chemnitz spielen? Mit Fragen wie diesen, bei denen es um große Investitionen und viel Geld geht, werden sich die Stadtväter und Bürgervertreter im Rathaus in den kommenden Monaten intensiv zu beschäftigen haben. Nach zehn Jahren soll der Verkehrsentwicklungsplan für Chemnitz überarbeitet werden. Als Teil einer Konzeption zur Entwicklung der Stadt für die Zeit bis zum Jahr 2030 und darüber hinaus.

Derzeit sind Verkehrsplaner dabei, das Geschehen seit der letzten Überarbeitung 2006 zu analysieren und die bislang verfolgten Konzepte auf den Prüfstand zu stellen. Bis Jahresende soll die sogenannte Evaluation abgeschlossen sein, sagt Tiefbauamtsleiter Bernd Gregorzyk. Ausgehend davon sei eine Diskussion zur Entwicklung des Chemnitzer Verkehrssystems geplant - nicht nur mit Kommunalpolitikern, sondern auch mit Vertretern von Interessengruppen und Betroffenen. Von einem runden Tisch ist die Rede.

Gemessen an den eigenen Zielsetzungen hatte Chemnitz zuletzt nicht nur Erfolge zu verbuchen. Von 2008 bis 2013 - aktuellere Daten sind bislang nicht veröffentlicht - gingen der Fußgänger- und Radverkehr sowie die Nutzung von Bus und Bahn sogar jeweils zurück. Der Anteil des Autos am Gesamtverkehr stieg derweil von 53 auf 56 Prozent.

Nach Einschätzung von Dirk Bräuer, Verkehrsplaner im Tiefbauamt, hat das nicht nur mit der traditionell auto- und autofahrerfreundlichen Infrastruktur in der Stadt zu tun. Auch die demografische Entwicklung schlage sich hier nieder. Die in Chemnitz stark vertretene ältere Generation sei es gewohnt, sich nach Möglichkeit mit dem eigenen Auto fortzubewegen und behalte dieses "Mobilitätsverhalten" bis ins hohe Alter bei. Jüngere Leute hingegen, die alternativen, umwelt- und stadtverträglicheren Verkehrsmitteln gegenüber zunehmend aufgeschlossener seien und einen eigenen Pkw mittlerweile keineswegs mehr für unverzichtbar erachteten, sind im Vergleich zu anderen Städten in der Chemnitzer Bevölkerung eher unterrepräsentiert.

Stadtrat Dieter Füßlein (CDU/ FDP) hat damit kein großes Problem. "Ich freue mich über die Mobilität der älteren Generation", sagt er. Zumal davon nicht zuletzt auch hier lebende Familien und deren Kinder profitierten. "Ohne Auto wäre es für viele Großeltern unmöglich, ab und an ihre Enkel zu betreuen."

Dennoch soll versucht werden, beim Thema Mobilität in den kommenden Jahren die eine oder andere Veränderung hinzubekommen. Der im kommenden Jahr in Kraft tretende neue Nahverkehrsplan mit neuer Ringbuslinie, einem bis 19 Uhr verlängerten Tagesverkehr und erweiterten Spätanschlüssen sei ein nächster Schritt dazu, sagt Tiefbauamtschef Gregorzyk. Ihm geht es nach eigenem Bekunden nicht um ideologische Fragen, sondern um ganz praktische Belange. "56 Prozent Auto-Anteil in der Stadt, das bringt ja nicht nur Vorteile mit sich", sagt er und verweist beispielsweise auf den damit verbundenen Bedarf an Stellplätzen. "Es geht nicht darum, einzelne Verkehrsarten gegeneinander auszuspielen, sondern einen gewissen Ausgleich zu erreichen."