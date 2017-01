Niklas ist eines der schnellsten Neujahrsbabys

erschienen am 01.01.2017



Chemnitz. Der kleine Niklas gehört zu den ersten Neujahrsbabys in Sachsen: Um 0.09 Uhr kam der Junge im Klinikum Chemnitz zur Welt, wie das Krankenhaus am Sonntag mitteilte. Den Angaben zufolge bringt er 3150 Gramm auf die Waage und misst 49 Zentimeter. Im Dresdner Uniklinikum wurde um 1.38 Uhr ein Mädchen geboren. Insgesamt habe es bis zum Nachmittag acht Neujahrsbabys gegeben, sagte eine Sprecherin.

Im Dresdner Diakonissenkrankenhaus erblickte etwas später, um 2.40 Uhr, Jolanda als erstes Baby des neuen Jahres das Licht der Welt. Die Kleine wiegt 3930 Gramm und ist 50 Zentimeter groß. Im Vorjahr wurden insgesamt 1381 Kinder im Dikonissenkrankenhaus geboren - sieben mehr als im Jahr zuvor. Der Geburtenboom halte an, hieß es.

Bis zum Vormittag des Neujahrstages kamen im Görlitzer Klinikum zwei Kinder zur Welt - zuerst der kleine Tamme Andreas um 4.32 Uhr. Den Angaben zufolge wurden 2016 im städtischen Klinikum das erste Mal seit 2010 wieder mehr als 800 Kinder geboren. Zudem war es laut einer Sprecherin ein Jahr mit besonders vielen Zwillingsgeburten: 25 gab es insgesamt; 2015 waren es nur 9. (dpa)