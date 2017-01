Noch sind Plätze in neuer Kita frei

In Markersdorf hat die Stadt eine Tagesstätte eröffnet - für Kinder, Erzieherinnen und den Leiter ein großer Tag. Doch eines fehlt noch.

Von Sandra Häfner

erschienen am 03.01.2017



Markersdorf. Bunte Luftballons am Zaun und Schilder mit der Aufschrift "Herzlich willkommen" am Eingang haben gestern Passanten und Besucher auf die Neueröffnung der Kita an der Max-Müller-Straße in Markersdorf hingewiesen. Von den bereits angemeldeten 60 Kindern konnten am ersten Tag rund 30 in dem komplett sanierten Plattenbau begrüßt werden.

"Alles ist schön hier. Ich habe mich auf die neue Kita gefreut", sagte die sechsjährige Laura. Ihre Mutter Sabrina Schreiter hat Laura und ihre zwei Jahre alte Schwester Celina im Sommer angemeldet. "Sie waren am Vorabend ganz schön aufgeregt", erzählte Sabrina Schreiter. Sie freue sich, dass sie beide nach dem Umzug von Frankenberg nach Chemnitz in der Kita unterbringen konnte: "Die Anbindung ist gut, die Familie wohnt in der Nähe." Vom ersten Eindruck an sei alles perfekt gewesen, so Sabrina Schreiter. Die zwei Mädchen und die anderen Kinder, die laut Leiter Ricardo Ulbrich aus dem gesamten Stadtgebiet nach Markersdorf kommen, genossen die Eingewöhnungszeit, testeten die Spielsachen und lernten die Kita sowie ihre Erzieherinnen kennen.

Denn auch für diese und für Ulbrich begann gestern ein neuer Lebensabschnitt. In einer neuen Kita zu arbeiten, sei auf jeden Fall etwas Besonderes, so Erzieherin Katrin Winzi. "Wir haben Mitte November alle komplett neu angefangen", erinnerte sie sich. Anders als in bestehenden Einrichtungen könne sie hier das Bildungskonzept mitgestalten, der Chef sehe das Engagement gern. "Man gehört von Anfang an dazu und kann die Kita mit aufbauen und entwickeln", betonte auch Erzieherin Loreen Kribitzneck.

Ricardo Ulbrich bescherte die Eröffnung eine weitere Aufgabe: Erstmals steht der 40-jährige Erzieher und Heilpädagoge einer Tagesstätte vor. Er ist der dritte Mann, der eine städtische Kita leitet, so die Pressestelle des Rathauses. Er habe eine Herausforderung gesucht, begründete Ulbrich die Bewerbung für den Posten. "In der neuen Kita kann ich gestalten. Das ist reizvoll", sagte er. Für ihn und sein Team gelte es nun, das pädagogische Konzept umzusetzen. In den Räumen entstehen Bildungsinseln, die älteren Kinder entscheiden selbst, wann sie sich mit welchem Thema beschäftigen und wo sie sich aufhalten. So wird es einen Kreativraum und ein Atelier geben, ein Bewegungszimmer sowie einen Medienraum mit einer Kinderbibliothek. Auch ein Name für die Einrichtung fehlt noch.

Bis September sollen alle 136 Plätze in der Kita belegt sein. Es sind noch Anmeldungen möglich, hieß es gestern aus dem Rathaus.