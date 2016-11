OP über Spenden finanziert: Der erste Eingriff ist geschafft

Die Chemnitzerin Madeleine Timme leidet an der Krankheit Lipödem und ist bei der Finanzierung der notwendigen Eingriffe besondere Wege gegangen. Nun gibt es erste Erfolge.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 23.11.2016



Wer sich einer Operation unterziehen muss, blickt dem Termin häufig mit Argwohn entgegen. Nicht so Madeleine Timme. Bei der Chemnitzerin flossen zwar Tränen, bevor die Anästhesistin die Narkose einleitete. Die seien aber ein Zeugnis der Erleichterung gewesen, sagt Timme. "Ich war einfach froh, dass es nun losgeht und das kranke Gewebe endlich entfernt wird."

Das kranke Gewebe nennt sich Lipödem. Die Krankheit wurde vor eineinhalb Jahren bei der Chemnitzerin diagnostiziert: Fettzellen vermehren sich im Unterhautfettgewebe unkontrolliert. Das Gewebe verklebt zusehends, es bilden sich vor allem im Hüftbereich und an den Beinen Fettwülste, die auf Gefäße drücken. Zudem kommt es zu Wassereinlagerungen, Ödem genannt. Das sorgt für Schmerzen und eingeschränkte Beweglichkeit.

Weder mit Diäten noch Sport lässt sich Lipödem heilen. Die Krankheit betrifft nur Frauen und wird wahrscheinlich vererbt. Schreitet sie voran, kann es zu einem Lymphödem kommen. Dabei staut sich Flüssigkeit in den Lymphbahnen, die betroffenen Stellen schwellen noch mehr an.

Nach jahrelanger Unsicherheit, woran genau sie erkrankt ist, war die Lipödem-Diagnose ein Fortschritt für die 33-Jährige. Eine Ultraschall-Untersuchung zu Beginn dieses Jahres zeigte jedoch, dass die Krankheit schon weit fortgeschritten ist und Timme kurz vor jenem Lymphödem steht - ein Horrorszenario für sie. "Wenn es soweit kommen würde, bräuchte ich wohl irgendwann Krücken oder einen Rollstuhl", sagte sie im Frühjahr.

Allein mit Lymphdrainage, Kompressionsstrümpfen, Ernährungsumstellung und Bewegung sei ihr nicht zu helfen, meinten Ärzte und empfahlen eine spezielle Absaugung. Dabei werden die erkrankten Zellen großflächig entfernt. Das Problem: Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für diesen Eingriff nur im Einzelfall, weil es keine wissenschaftlichen Studien gebe, die den Nutzen nachweisen, erklärte eine AOK Plus-Sprecherin.

Deswegen entschied sich Timme für einen ungewöhnlichen Weg. Mithilfe von Briefen - bis heute sind es 5000 Stück -, die sie abends in ihrer Wohnumgebung verteilte, bat sie um finanzielle Unterstützung. Rund 12.000 Euro benötigt Timme für drei Operationen. Mithilfe eines Spendenprofils im Internet hatte sie bis Mai 5700 Euro zusammenbekommen. Dann, Anfang Juni, erzählte sie ihre Geschichte in der "Freien Presse" - mit ungeahntem Erfolg. Binnen kurzer Zeit kamen mehr als 3000 Euro dazu.

Zwei Operationen waren damit finanziert. Die erste hat die junge Chemnitzerin gerade hinter sich gebracht. In einer Spezialklinik im tschechischen Pilsen unterzog sie sich dem fünfstündigen Eingriff an Waden, Oberschenkel und Knöcheln. Unter Vollnarkose wurde ihr eine Lösung injiziert, die das erkrankte Gewebe aufweicht. Mit vibrierenden Kanülen wurde dieses dann abgesaugt. Insgesamt hätten die Ärzte auf diese Weise 9,1 Liter krankes Gewebe abgesaugt, berichtet Timme. "Geplant waren eigentlich nur acht Liter."

Auf den Krankenhausaufenthalt folgte eine mehrwöchige Reha zu Hause, die sie gemeinsam mit ihrer Physiotherapeutin bestreitet. "Ich soll zudem nicht so viel sitzen, sondern Spaziergänge unternehmen, damit die Durchblutung angeregt wird", erklärt die junge Frau. Wenige Wochen nach dem Eingriff ist die Altendorferin zufrieden. Die Narben seien schon gut verheilt, bis auf eine kleine Stelle, die später noch einmal operiert werden soll, seien keine krankhaften Verdickungen mehr tastbar, berichtet sie.

Viel wichtiger ist aber: Die Beschwerden sind stark zurückgegangen. "Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Schmerzen in den Beinen weg sind. Aber es ist so", sagt Timme. Zudem könne sie sich nun besser als vor dem Eingriff bewegen, habe beispielsweise beim Treppensteigen keine Blockaden und Schmerzen mehr in den Beinen. Auch optisch hat sich einiges geändert. "Man sieht auf einmal meine Knie und meine Muskeln. Vor der OP hatte sie das kranke Gewebe überdeckt." Statt XL trage sie nun Hosen in der Größe M. "Mir passt kaum noch etwas."

Über all das informiert Timme auch auf ihrem Spendenprofil im Internet, auf dem auch Fotos von den operierten Beinen zu sehen sind. Mehr als 10.000 Euro wurden mittlerweile gespendet. "Einige geben auch jeden Monat einen kleinen Betrag. Es hat sich mittlerweile eine richtig große Gemeinschaft gebildet", berichtet Timme.

Die zweite Operation ist bereits finanziert, für die dritte fehlen ihr noch rund 1900 Euro. Beim zweiten Eingriff wird krankes Gewebe aus Hüfte, Bauch und Oberbauch entfernt. "Das wird wieder eine größere OP", sagt Timme. Die soll nach derzeitigem Stand am 16. März kommenden Jahres erfolgen. Die Chemnitzerin hofft aber noch, einen früheren Termin zu bekommen. "Ich bin zappelig. Jetzt habe ich den ersten Schritt geschafft und möchte, dass es weitergeht."