Park-Konzept sorgt für Ärger und Unruhe

Die Rathaus-Pläne zur Abschaffung kostenfreier Auto-Stellplätze im Zentrum lösen Bedenken aus. Auch Vertreter des Innenstadthandels sehen noch Gesprächsbedarf.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 10.01.2017



Die Nachricht verbreitete sich am Wochenende wie ein Lauffeuer: Bis Ende 2019 will die Stadtverwaltung auch an den letzten gebührenfreien Parkplätzen im Zentrum und seiner Umgebung Parkscheinautomaten aufstellen. In großen sogenannten Misch-Park-Zonen sollen sich zudem Anwohner mit Bewohnerparkausweisen ihre Stellplätze künftig mit Besuchern und Pendlern teilen. Der "Freie Presse"-Beitrag vom Samstag über das neue Parkraumkonzept, das heute im Bauausschuss behandelt und am 25. Januar vom Stadtrat beschlossen werden soll, hat zum Teil heftige Reaktionen ausgelöst.

"Ein Grund mehr, die Innenstadt zu meiden. Alles, was man braucht, bekommt man auch in der Peripherie mit kostenlosen Parkplätzen!", kommentierte ein Leser auf der Internet-Seite der "Freien Presse" die Absichten des Rathauses. Ähnliche Wortmeldungen gab es als Echo auf die Veröffentlichung im sozialen Netzwerk Facebook. "Die Betreiber von Sachsen-Allee, Chemnitz-Center und Co. werden sich freuen", ist dort unter anderem zu lesen. "Für Berufstätige, die in der Innenstadt arbeiten und von außerhalb kommen, ist es eine Katastrophe!", postete eine andere. Und eine Anruferin am Lesertelefon äußerte gestern die Befürchtung, dass auch die bislang kostenfreien Parkplätze für Besucher der städtischen Musikschule auf dem Kaßberg mit der Umsetzung des neuen Parkraumkonzeptes gebührenpflichtig werden.

Laut Verkehrsingenieur Markus Löffler vom Automobilclub ADAC Sachsen plant die Chemnitzer Stadtverwaltung nichts Ungewöhnliches. "Der Trend geht auch in anderen Großstädten eindeutig zum großflächigen Mischparken", erklärt er. Angesichts knapper werdenden Parkraums versuchten die Kommunen auf diese Weise, Autofahrer von vornherein vom Suchen nach kostenfreien Parkplätzen abzuhalten. Händlern, die deswegen um ihre Kunden fürchten, empfiehlt Löffler die Rückerstattung von Parkgebühren - möglichst einheitlich in der gesamten Innenstadt. Der ADAC erwarte von den Kommunen, dass die Mehreinnahmen aus den Parkgebühren wieder Autofahrern zu- gute kommen, beispielsweise mit kostenfreien Pendler-Parkplätzen an Nahverkehrshaltestellen. "Eine Stadt muss ihren Bürgern begründen, warum sie etwas tut", so Löffler.

Viele kostenfreie Parkplätze in der Innenstadt wären aus Sicht des Handels zwar optimal, sagt Ilona Roth, Geschäftsführerin Handel/ Dienstleistungen der Industrie- und Handelskammer (IHK). Doch solche Stellplätze würden durch Dauerparker und Pendler blockiert und stünden dann für die Kunden nicht mehr zur Verfügung. Als die Stadtverwaltung ihr neues Parkraumkonzept im November 2016 dem Einzelhandelsausschuss der IHK-Regionalkammer vorgestellt habe, sei darüber intensiv diskutiert worden. Das Ergebnis laut Ilona Roth: "Eine alle Seiten zufrieden stellende Lösung für das Thema Parken kann es nicht geben." Die Chemnitzer Parkgebühren - insbesondere die geplante Tagesgebühr von zwei Euro in der Parkgebührenzone II - nennt sie im Vergleich zu Dresden und Leipzig "moderat".

Auch die Händler-Interessengemeinschaft (IG) Innenstadt wurde von der Stadtverwaltung vorab über die Grundzüge der beabsichtigten Neuregelungen informiert, berichtet IG-Vorstandsmitglied Wolfgang Epphardt. Er sieht jedoch noch weiteren Gesprächsbedarf zu Themen wie kostenfreies Kurzzeitparken und freiwillige Parkgebührenrückerstattung, wie sie für die privaten Parkhäuser in der Innenstadt von vielen Geschäften bereits praktiziert werde. Sonderregelungen wünscht sich Epphardt auch für Mitarbeiter des Handels, die spät abends auf ihr Auto angewiesen sind.