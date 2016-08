Pegida: Demo und Gegendemo am Marx-Kopf

Jeweils rund 100 Menschen bei Kundgebungen an der Brückenstraße

Von Michael Müller

erschienen am 31.08.2016



Zum ersten Mal nach mehreren Wochen Pause hat der Chemnitzer Ableger der islamfeindlichen Pegida-Bewegung gestern Abend wieder eine Kundgebung am Karl-Marx-Monument abgehalten. Rund 100Menschen waren dem Aufruf gefolgt; darunter mehrere Gruppen, die aus Nachbarlandkreisen angereist waren. Ein als "Überraschungsgast" eingeladener führender Vertreter der Identitären Bewegung aus Österreich war nicht erschienen, als Hauptredner fungierte stattdessen Michael Stürzenberger, laut bayerischem Verfassungsschutz eine "zentrale Figur der verfassungsschutzrelevanten islamfeindlichen Szene". Er interpretierte die erneut geringe Resonanz auf den Aufruf zur Kundgebung als "Ruhe vor dem Sturm".

Gegenüber, im Stadthallenpark, protestierten zur selben Zeit etwa 100 junge Leute - gegen Pegida und "rassistische Abschottungspolitik". Dazu hatte das Bündnis "Chemnitz nazifrei" aufgerufen. Am Rande des Parks war symbolisch Stacheldraht aufgespannt worden, um auf die mehreren Tausend toten Flüchtlinge an den europäischen Außengrenzen allein in diesem Jahr hinzuweisen. Später zog ein Großteil der Teilnehmer mit Transparenten zur Brückenstraße, um dort lautstark auf sich aufmerksam zu machen.

Laut Polizei gab es keine Zwischenfälle. Allerdings wurden im Stadthallenpark mehreren Personen Platzverweise erteilt, nachdem es dort trotz des beachtlichen Polizeiaufgebotes ringsum zu einer handfesten Auseinandersetzung unter mehreren Männern kam. Der Vorfall habe jedoch nichts mit dem Demonstrationsgeschehen zu tun gehabt, sagte ein Polizeisprecher.