Poelzig-Areal: Leipziger Firma plant Lofts und Gewerbe

Rund 40 exklusive Wohnungen sollen an der Ulmenstraße entstehen. Das hatten vorher auch schon andere Investoren versucht.

Von Jana Peters

erschienen am 17.09.2016



Kaßberg. Eckhard Stiegele hat Chemnitz erst vor zwei Jahren entdeckt. Damals war der Geschäftsführer des Leipziger Immobilienunternehmens Hansa Real Estate in der Stadt, um sich ein Objekt anzusehen, das zum Verkauf stand. Zugeschlagen hat er nicht, kam aber durch Zufall am Poelzig-Areal an der Ulmenstraße vorbei. "Mein Gott, das ist ja genau unser Ding", habe er damals gedacht, sei aber schnell enttäuscht gewesen, weil schon ein Plakat der Fasa-AG daran hing. Als er dann in diesem Frühjahr einen Termin in Chemnitz hatte, bei dem ihm ein Objekt angeboten wurde und es sich am Treffpunkt dann als Poelzig-Areal entpuppte, "da wusste ich sofort, das ist es", sagte Stiegele.

Im Jahr 2007 hatten sich die Chemnitzer Baufirma Fasa und die Steinert Bau-Planungsgesellschaft aus Hartmannsdorf zur Poelzig-Bau-Projekt-Gesellschaft zusammengeschlossen. Im Frühjahr dieses Jahres sollte damit begonnen werden, in den roten Klinkerbau des Poelzig-Areals Lofts einzubauen. Für den mit Natursteinen verblendeten eigentlichen Poelzig-Bau gab es noch keine genauen Pläne. "Das ist ein Mammutprojekt, wirklich sehr teuer", sagte gestern Gerald Schwenk, Sprecher der Fasa-AG, zu den Gründen für den Verkauf. Man habe sich doch lieber wieder auf sein Kerngeschäft konzentrieren wollen.

Auch Hansa Real Estate plant, exklusive Wohnungen in den Klinkerbau zu bauen. Allerdings nicht nur sieben Lofts, wie es die Fasa einmal gedacht hatte, sondern rund 40Wohnungen im Loft-Stil, erklärt Stiegele. Wenige Zweiraumwohnungen, dafür mehr Dreiraumwohnungen und größer, ab rund 100Quadratmeter, mit Parkett und Fußbodenheizung. Zum Gesamtpaket gehöre auch ein Garten, Wasser am Grundstück - der Kappelbach - und natürlich Parkplätze. Das ganze werde unter dem Konzeptnamen "Wellenwerk" firmieren. Unter diesem Namen hat das Unternehmen bereits vier exklusive Projekte in Leipzig realisiert, unter anderem am Cospudener See. Aktuell werde das Backsteingebäude vermessen, die Planungen beginnen, sagte Stiegele. Der eigentliche Poelzig-Bau solle mindestens teilgewerblich genutzt werden. Vom Arzt bis zur Gastronomie sei viel denkbar. Da sei man aber noch mitten in den Vorplanungen.

Bis Weihnachten möchte Stiegele den Bauantrag stellen. Je nach Bearbeitungszeit könnte dann im Frühjahr der Verkauf der Wohnungen beginnen. Im besten Fall wäre es denkbar, dass der Bau im Herbst 2017 beginnt. "Aber dafür müssen wir erst einmal 40 Wohnungen verkaufen", gibt Stiegele zu bedenken. Außerdem sei geplant, den Poelzig-Bau mit einem Abschluss zu versehen. Der Original-Bau sei nie vollendet worden, wie an der weißen, nicht verblendeten Seite in Richtung Zwickauer Straße zu sehen ist. Dort sei nun ein Anbau geplant.

Insgesamt sieben Objekte besitze Hansa Real Estate momentan in Chemnitz, mit rund 15.000 Quadratmetern, sagte Stiegele. Bisher konzentrierte sich das Unternehmen auf Leipzig, Berlin und Dresden. "Aber der Denkmalmarkt ist endlich", so Stiegele. Darum habe man begonnen, sich auch in Chemnitz umzuschauen. Der Markteintritt sei gezielt vorbereitet worden. Als erstes werde man an der Neefestraße 69 bauen. Dort seien alle Wohnungen fast verkauft, sowohl an Kapitalanleger als auch an Eigennutzer. Ab Herbst werde dort gebaut. Sein Eindruck von Chemnitz sei sehr positiv. "Die Stadt hat es auch ohne Hype geschafft, gut dazustehen", sagte Stiegele.