Porsche-Boom: Autohaus baut in Siegmar neu und größer

In Chemnitz sind so viele Luxuswagen der Marke zugelassen wie nie. Gestern fand aufgrund guter Geschäfte der erste Spatenstich für einen Neubau der Niederlassung statt.

Von Michael Kunze

erschienen am 25.10.2016



Siegmar. Wenn die Anzahl zugelassener Porsche-Luxuswagen Hinweise zulässt auf den Wohlstand in Chemnitz, muss der in den vergangenen fünf Jahren deutlich zugelegt haben. Waren 2012 noch 76Fahrzeuge der Marke in der Stadt gemeldet, sind es laut Stadtverwaltung nun 180. Zum Vergleich: Im Oktober 2007 waren es nur vier Fahrzeuge.

Grund genug für den hiesigen Porsche-Vertragshändler an der Ecke Mauersberger-/Neefestraße in Siegmar, zu expandieren - auch, weil das Einzugsgebiet angesichts von nur drei Niederlassungen im Freistaat weit über die Stadtgrenzen bis nach Zwickau und ins Erzgebirge reicht. Auch nach Russland und Japan seien schon Fahrzeuge verkauft worden, so Torsten Schenker, Geschäftsführer des hiesigen Autohauses, das zur Kamps-Gruppe mit 126 Mitarbeitern in Deutschland und 34 in der Schweiz gehört.

Die Holding aus dem nordrhein-westfälischen Bergkamen, die in Bergisch-Gladbach ein zweites Haus betreibt, hatte gestern zum ersten Spatenstich für ein neues Porsche-Zentrum an der Tuchschererstraße geladen - nur wenige Hundert Meter entfernt vom bisherigen Standort. Mit den Arbeiten auf dem 15.000 Quadratmeter großen Grundstück war am 29. September begonnen worden. Für 6,3 Millionen Euro entstehen neue Verkaufs- und Ausstellungsräume, eine Werkstatt mit Waschanlage, Lager, Büros und Parkflächen. "Fertig sein soll alles im dritten Quartal 2017", so Schenker.

Wie Thilo Kamps als einer der beiden Holding-Geschäftsführer auf Nachfrage berichtete, sei eine Erweiterung lange geplant gewesen. Zunächst habe man auf dem derzeitigen, 7000 Quadratmeter großen Areal mit 800 Quadratmeter Gebäudegrundfläche an den Bestand für drei bis dreieinhalb Millionen Euro anbauen wollen. Eine Bodenplatte war schon gegossen worden. Die Pläne wurden aufgrund der Wirtschaftskrise 2008/2009 aber zurückgestellt, so Kamps, der von 2003 an selbst einige Jahre die Niederlassung geleitet hat. Wegen der zuletzt guten Entwicklung sei aber der Entschluss gefasst worden, neu und größer zu planen als zunächst beabsichtigt - aus Platzmangel an der Mauersberger-straße an einem neuen Standort. Über etwa 2500 Quadratmeter Grundfläche sollen die neuen Hallen verfügen. Die Flurstücke wurden von der Stadt Chemnitz sowie einem Privatinvestor gekauft. Während der Spatenstich gestern in eher kleinem Kreise vonstattenging, soll zur Eröffnung im Spätsommer des kommenden Jahres "richtig gefeiert" werden, sagte Schenker.

Die positive Entwicklung seines Hauses untermauerte er mit Zahlen: So habe die Niederlassung 2012 noch 120 Neufahrzeuge beim Hersteller geordert. Im vergangenen Jahr waren es bereits 180, die auch in diesem Jahr erreicht werden sollen. Je 60 Wagen entfallen allein auf den Klassiker 911 und auf das neue Modell Macan. 2017 sollen erstmals mehr als 200 Fahrzeuge bestellt werden. Im vorigen Jahr waren darüber hinaus rund 200 Gebrauchtwagen abgesetzt worden, die auch 2016 erreicht werden sollen - darunter 2015 ein Porsche 911 RS Clubsport für 325.000 Euro (Neupreis 1993: etwa 60.000 Euro). Der Umsatz am Standort kletterte von 2012 mit 15 auf 31 Millionen Euro (2015).

Warum aber brummt das Geschäft? Aus Gesprächen weiß Schenker, dass Kunden auf eine sehr persönliche Ansprache setzten, schnelle Verfügbarkeit gefragter Modelle wie motivierte und nicht überhebliche Verkäufer. "All das findet man bei uns", so der 45-Jährige, der indes kritisierte, dass in Chemnitz weiter ein ICE-Anschluss fehle. "Den fragen Kunden zur Anreise nach; dass es keinen gibt, ist eine schwache Leistung", sagte der Geschäftsführer.