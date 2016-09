Prozess um mysteriÃ¶sen Geld-Diebstahl

Prozess um mysteriösen Geld-Diebstahl

Das Amtsgericht hat sich mit einem Einbruch und dem Verbleib von 70.000 Euro beschäftigt. Der vermeintlich entscheidende Hinweis kam von einem V-Mann der Polizei.

Von Sandra Häfner

erschienen am 07.09.2016



Schlosschemnitz. Es ist ein großer Fang gewesen, den die beiden Männer bei dem Einbruch in eine Chemnitzer Wohnung gemacht haben sollen - der Diebstahl von 70.000 Euro aus einer Geldkassette, zwei wertvollen Armbanduhren, zwei goldenen Eheringen, einem Paar Wanderschuhen, einer Geldbörse und einer Lederjacke wurde ihnen von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt. Doch die zwei Angeklagten sind gestern nach einer nicht alltäglichen Verhandlung vor dem Amtsgericht freigesprochen worden. Denn was Anfang Juni 2013 in dem Haus in Schloßchemnitz geschah und was tatsächlich abhanden kam, konnte der Amtsrichter trotz mehrerer Zeugen nicht klären. Insbesondere war nicht herauszufinden, ob und wie viel Geld sich vor der Tat im Haus befunden hat.

Das Gebäude hatte nach dem Tod des Eigentümers zwei Monate leergestanden, als der Sohn und Haupterbe bei einem Kontrollgang einen Einbruch feststellte und Anzeige bei der Polizei erstattete. Hauptsächlich ging es dabei um den Inhalt einer Geldkassette. Dort sollen, so habe es ihm sein Vater einmal gesagt, rund 70.000 Euro deponiert gewesen sein. Doch gestern konnte sich der 50-jährige Sohn so gut wie gar nicht mehr an die Geschehnisse von vor mehr als drei Jahren erinnern. Es habe zu dieser Zeit mehrere Einbrüche in das Haus gegeben. Er erinnere sich nur noch, dass eine größere Geldsumme weggekommen ist, sagte er. Die Geldkassette habe leer in der Wohnung gelegen. Als Staatsanwalt und Richter nachhakten, verwies der Mann auf seine bei der Polizei gemachten Aussagen und kündigte an, dem nichts hinzuzufügen.

Auch die ehemalige Lebensgefährtin des Vaters brachte kaum Licht ins Dunkel. Sie erinnerte sich jedoch an zwei Geldkassetten. Zumindest in einer muss sich Geld befunden haben. Sie habe gesehen, wie ihr Lebensgefährte Geld aus der Kassette genommen habe, bevor sie einkaufen gefahren sind, so die Frau.

Über den vermeintlichen Wohnungseinbruch und den Diebstahl ist die Polizei von einer Vertrauensperson informiert worden. Ein als Zeuge geladener Kriminalbeamter berichtete, dass diese Person bei einem Gespräch im Bekanntenkreis der späteren Angeklagten gehört habe, dass diese in eine Wohnung eingebrochen seien. Dabei hätten sie den "Jackpot" gelandet und 70.000 Euro gefunden. Trotz beharrlicher Nachfragen der Anwälte wollte der Beamte mit Verweis auf den Schutz der Vertrauensperson keine Einzelheiten preisgeben. Er sagte nur, dass es Strafverfahren gegen die Person gegeben habe. Auf Nachfrage wurde zudem deutlich, dass die Polizei die Gesprächspartner der Vertrauensperson, die ihr die Informationen zum Einbruch gaben, nicht selbst kennt.

Die Auswertung der DNA-Spuren am Tatort sprach ebenfalls zu Gunsten der Angeklagten. Sie können als Täter ausgeschlossen werden, so der Richter. Zudem sei nicht auszuschließen, dass der Vater noch vor seinem Tod das Geld woanders hingebracht habe. Deshalb fällte der Amtsrichter schließlich einen Freispruch.